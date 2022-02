Numele real al Anamariei Prodan. Reghecampf a dat-o de gol în podcastul lui Cătălin Măruță VIDEO

Cum se numește Anamaria de fapt. Soțul ei, Laurențiu Reghecampf, a dat-o de gol în podcastul lui Cătălin Măruță. Antrenorul a dezvăluit de ce toată lumea o cunoaște ca fiind „Prodan”, când numele ei de „fată”, dar și numele pe care îl purta era cu totul altul. Laurențiu Reghecampf a participat la podcastul lui Cătălin Măruță unde a dezvăluit mai multe detalii despre căsnicia avută cu mama fiului său mic, Bebeto.

Laurențiu Reghecampf este încă căsătorit cu Anamaria Prodan. Antrenorul și soția sa sunt în divorț, iar după multe acuzații ale Anamariei Prodan asupra lui Reghe, antrenorul a ieșit public și a făcut dezvăluiri.

„Eu iau toate declarațiile astea ale ei, mă uit și mă minunez. Nu ai cum să spui că „rămân pe străzi”. Cum să rămâi pe străzi? Stai în ditamai palatul la Snagov. Ai casă în București, 2 case la Snagov. Una, da, este cumpărată de mama ei, de Ionela Prodan, pe care eu am renovat-o, am făcut-o, dar tot a ei este. Nu am nicio treabă cu casa ei, e goală, e goală de trei ani de zile și e făcută la cheie.

Cum să iau eu bani, da, poate ne-a dat Ionela că aveam nevoie de ceva, dar i-am dat înapoi. Nu a fost niciodată discuția ca eu să profit de Ionela Prodan”, a spus Laurențiu Reghecampf.