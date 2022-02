Laurențiu Reghecampf, emoționat de nepotul lui Ilie Balaci. Tehnicianul de la CSU Craiova a fost martor, joi seara, la un moment istoric: Atanas Trică a debutat cu gol pe prima scenă fotbalistică a României. Tânărul atacant de 17 ani a închis tabela de marcaj în partida cu Dinamo, scor 6-1 pentru olteni. Lui Reghecampf i-au dat lacrimile după reușita din minutul 88 a urmașului legendei de la „Craiova Maxima”.

Reghecampf a putut fi martorul debutului cu gol în Liga 1 al tânărului atacant de doar 17 ani. După doar 11 minute de la intrarea pe teren, Atanas Trică a reușit să înscrie, în minutul 88, golul al șaselea al echipei din Bănie. Apoi, a fugit și l-a îmbrățișat pe antrenorul echipei, amândoi fiind în lacrimi

„Nu pot să descriu în cuvinte ce înseamnă pentru mine, este primul meu gol în Liga 1 și sunt foarte fericit. Când am văzut că am înscris, pur și simplu am izbucnit în lacrimi, nu am putut să mă opresc, am fugit repede la Mister să îi mulțumesc pentru șansa acordată.

Sincer, am știut că o să intru și o să marchez, în fiecare seară visez că înscriu cu Dinamo, FCSB, CFR. M-am gândit la mama, ea a fost mereu alături de mine, la colegii mei de la Daco Getica, alături de care am crescut, apoi la tatăl și la bunicul meu”, a declarat Atanas Trică la finalul meciului.