Edi Iordănescu, problemă de ultimă oră la echipa națională. Nicolae Stanciu are șanse mici să joace în meciul cu Finlanda – FOTO & VIDEO

Revenit după zece luni la echipa națională, Nicolae Stanciu are șanse mici să joace în meciul cu Finlanda, programat vineri, în Liga Națiunilor. Mijlocașul a venit accidentat la lot și medicii nu au reușit, deocamdată, să-l ajute să se antreneze normal. Internaționalul român trece printr-un moment foarte bun în China și a dezvăluit cum s-a adaptat la formația din Wuhan.

Nicolae Stanciu, incert pentru meciul cu Finlanda

În luna septembrie, naționala României are programate două partide în Liga Națiunilor: vineri, 23 septembrie, duelul cu Finlanda și peste trei zile, luni 26 septembrie, duelul cu Bosnia Herțegovina.

Edi Iordănescu a avut mulți jucători cu probleme medicale, înaintea acestor dueluri, iar medicii i-au mai dat o veste proastă: Nicolae Stanciu ar putea să nu joace în duelul de vineri, de la Helsinski, scrie playsport.ro. Naționala pleacă miercuri în Finlanda și până acum mijlocașul nu s-a antrenat cu colegii, ci a făcut doar o pregătire ușoară, separat.

România are doar trei puncte și se află pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor. Naționala lui Edi Iordănescu mai are de disputat doar două partide în această competiție.

Nicolae Stanciu, încântat de atmosfera din China

Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai buni jucători de la Wuhan Three Towns. A marcat șapte goluri pentru formația din prima ligă din China și și-a ajutat echipa să urce pe primul loc în clasament.

„Am ajuns acolo în luna martie, am început campionatul în iunie și crede-mă că nu am avut nicio zi liberă. Chemam preparatorul fizic în ziua liberă să vină să facem antrenament. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că din martie și până acum am avut doar două-trei zile în care am stat liniștit, fără să mă pregătesc. Wuhan este un oraș cu o populație de 13 milioane de locuitori. Îți dai seama că e trafic, aglomerație, este o nebunie acolo. E frumos. Mereu rămân surprins când văd enorm de mulți oameni pe scutere, prin oraș, câte 20-30 la semafor. N-am mai văzut nicăieri așa ceva. Wuhan este un oraș special, îmi place și m-am adaptat”, a spus Nicolae Stanciu, într-un interviu pentru FRF TV.

Nicolae Stanciu a semnat cu Wuhan Three Towns un contract pe trei ani și câștigă un milion de dolari pe an, plus bonusuri și prime.

Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru cele două meciuri din Liga Națiunilor:

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese | Italia, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Vlad Chiricheș (Cremonese | Italia, 75/0) – înlocuit de Bogdan Mitrea, Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 7/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanța, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1).