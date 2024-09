Fetița din imagine a ajuns una dintre cele mai controversate artiste din România. A apărut la un concert fără lenjerie intimă. O recunoști?

Corina Bud, o blondă foarte atrăgătoare, are un succes remarcabil pe scena muzicală din România și continuă să lanseze melodii de succes. Totuși, în copilărie, era o fetiță destul de retrasă.

Fără doar și poate, aceasta este una dintre cele mai „cool” artiste ale momentului. La 35 de ani, cântăreața arată spectaculos și se mândrește cu un corp sculptat prin antrenamente la sala de fitness.

Totuși, în copilărie, Corina Bud era o fetiță obișnuită, destul de timidă, cu o privire blândă. Este evident că zâmbetul ei a rămas neschimbat.

Corina Bud a declarat că are o relație foarte bună cu fiul ei, bazată pe prietenie și încredere. Ea îl consideră bine educat și nu își face griji cu privire la influențele negative sau tentațiile specifice vârstei lui, deoarece crede că este un tânăr puternic și capabil să ia decizii corecte. Ea își exprimă încrederea în el și subliniază faptul că îi poate oferi sfaturi atunci când este nevoie.

„Nu am probleme cu fiul meu. Dincolo că sunt o mamă bună și cu normă întreagă și sunt tot timpul lângă el, suntem foarte buni prieteni și cred că asta e foarte important, pentru că el îmi spune absolut tot și eu pot să îl sfătuiesc atunci când nu are idei grozave, dar, în general, e educat foarte bine și mă bazez pe treaba asta. Chiar dacă mai sunt tentații la vârsta lui, uneori anturaj mai prost, deși din câte știu eu nu e prost, dar știi cum e, că mai vine câte unul. Eu cred că el este foarte puternic și știe ce are de făcut. Mă bazez pe asta, nu îmi fac griji”, a povestit Corina Bud, în urmă cu doi ani.