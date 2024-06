O mai știi pe Corina Bud? Ipostază provocatoare la 44 de ani, artista nu-și arată vârsta deloc

Corina Bud are 44 de ani, dar nu-și arată vârsta deloc. Recent, solista s-a fotografiat provocator, iar imaginile cu pricina au ajuns direct pe conturile sale de socializare. Fanii au fost în delir! Cum arată vedeta?

Corina Bud, imagini provocatoare pe internet

Corina Bud, supranumită una dintre cele mai excentrice artiste din România, a dispărut din lumina reflectoarelor, dar este destul de activă pe rețelele de socializare. Solista are 44 de ani și se menține într-o formă de zile mari. Secretul siluetei ei sunt exerciţiile fizice şi o alimentație echilibrată. În plus, Corina Bud nu este adepta operaţiilor estetice și nu are de gând să treacă pe la medicul estetician în viitorul apropiat.

Pe rețelele de socializare, cântăreața își delectează fanii cu imagini incendiare. Recent, ea a publicat câteva poze în care apare îmbrăcată într-un costum de baie. Cum era de așteptat, internauții nu au putut să nu remarce cât de bine arată Corina, deși a trecut de vârsta de 40 de ani. Artista nu se sfiește să-și scoată în evidență atuurile fizice de invidiat!

De ce a dispărut din lumina reflectoarelor

Corina Bud a ales să într-un con de umbră în ultima perioadă și să se dedice mai mult fiului său de 15 ani, Robin. Deși nu a mai apărut la evenimente mondene, solista își pregătește revenirea în muzică.