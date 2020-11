Ferma 2020. Prin ce chinuri au trecut concurenții. Cine a fost cel mai afectat

Concurenții de la Ferma pot să conteste toate părerile telespectatorilor care susțin că totul e regizat și că o astfel de viață e ușoară. Câțiva dintre ei au trecut prin chinuri imense. Cine a fost cel mai afectat în sezonul de anul acesta?

Ferma 2020. Chinurile prin care au trecut concurenții. Nimeni n-ar fi crezut

Puțin cred cu adevărat că reality show-ul e chiar atât de dificil, iar pentru asta intervin declarațiile celor care au trecut pe acolo și au simțit pe pielea lor cât de istovitoare e competiția. Fanii emisiunii stau cu sufletul la gură în ultimele ediții ale sezonului. Săptămâna viitoare vom afla care era marele câștigător al Fermei și al premiului de 50.000 de euro. Amintim că filmările au avut loc în lunile august și septembrie, pe parcursul a 37 de zile, iar la final numai cel puternic a răzbit. Zilele au fost grele pentru toți cei 18 participanți.

Pentru unii mai mult, pentru alții mai puțin, dar una peste alta toți au mărturisit că a fost o experiență de neuitat. Gașca din Ferma a făcut serios foamea, fiind nevoiți să împartă foarte puține alimente la atâția oameni. Majoritatea vedetelor au povestit la finele show-ului că cel mai greu a fost de dus acest aspect. Luptătorul Bogdan Stoica a slăbit 11 kilograme pe parcursul reality-ului, iar el a fost prezent doar până la jumătatea experienței. Și Anda Adam a venit cu 5 kilograme mai puțin acasă.

“Am făcut faţă, pe cât am putut, momentelor şi situaţiilor de criză”

Anna Lesko a slăbit 9-10 kilograme și simte că s-a uscat pe picioare. Fruntaș în acest top al celor care s-au descotorosit de greutate este clar Gabi Toader. Bucătarul a slăbit 21 de kilograme. “Am făcut faţă, pe cât am putut, momentelor şi situaţiilor de criză. La un moment dat aveam cu vreo 21 kilograme mai puţin decât cele cu care intrasem în competiţie. A fost o cură de slăbire naturală”, a mărturisit acesta, pentru click.ro.

“Am venit acasă cu 11 kg în minus. Nici în pregătirile pentru meciuri nu am fost vreodată nevoit să slăbesc atât de mult. Din fericire, ca sportiv, pot reveni uşor la greutatea anterioară”, a detaliat Bogdan Stoica. „Am slăbit 9 kilograme până acum în Fermă. Însă imediat cum am ieşit, am intrat într-un program complex de antrenamente pentru a fi în cea mai bună formă la meciul din 4 decembrie. Două sau chiar trei antrenamente pe zi şi un regim alimentar specific”, a comentat și fratele acestuia, pentru sursa citată.