Ferma 2020. Gabriel Toader a ajuns la pat după emisiunea de la PRO TV. Ce a pățit

Gabriel Toader a fost unul din concurenții de la „Ferma” care a avut probleme de sănătate după participarea la celebrul show. Bucătarul controversat a ajuns la pat. Ce a pățit mărul discordiei din reality?

Ferma 2020. Gabriel Toader, probleme de sănătate după emisiune

Clipe grele pentru Gabi Toader și colegii din Ferma care s-au speriat teribil atunci când l-au văzut într-o astfel de postură. Celebrul chef a suferit o accidentare dramatică și a ajuns la spital. Verdictul de la medici a fost mai aspru decât ar fi crezut vedeta. Reality show-ul se află pe ultima sută de metri, dar acest lucru nu îl încetinește din a mai face în continuare victime. Din păcate, bărbatul în vârstă de 37 de ani a fost luat cu ambulanța după ce a participat la o probă în cadrul ediției difuzate în cursul zilei de miercuri, 25 noiembrie.

Conform click.ro, acesta se află sub tratament, dar se simte bine. „Atât am putut să duc, sunt bine, cât de cât. Sunt pe tratament, dar sunt ok. Am suferit fracturi în zona lombară, la L4-L5 (n.r. vertebre)”. Filmările pentru show-ul prezentat de Mihaela Rădulescu au avut loc în luna septembrie, acum toți concurenții fiind la casele lor și uitându-se la TV la cele pățite, dar Toader se află încă la pat și cu restricții mari din parte medicilor. Gabi a reușit să slăbească 21 de kilograme în Fermă, dar nu este singurul participant care a suferit de foame. Anna Lesko și George Piștereanu au fost doi alți colegi de platou care s-au plâns la testimoniale și în diverse interviuri de acest lucru.

„Doamne, nu vreți să știți prin ce am trecut!”