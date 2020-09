Anna Lesko a făcut anunțul despre nuntă. Ce a dezvăluit concurenta de la Ferma

Anna Lesko vine cu dezvăluiri picante despre nuntă. Ce a mărturisit una dintre cele mai apreciate concurente de la Ferma Orășeni vs. Săteni? Cântăreața a dat tot din casă. Care este viziunea ei despre o nouă relație și ce crede despre trecutul alături de tatăl copilului ei?

Anna Lesko este una din cele mai sexy apariții de la Ferma de anul acesta. Cântăreața a demonstrat tuturor că este o femeie de casă și că poate avea în grijă toată echipa, cel puțin atunci când vine vorba despre mesele zilnice. Artista este extrem de felicitată atât de colegi și de cei de acasă pentru felul în care se descurcă, dar și pentru caracterul său puternic. Naturalețea și corectitudinea sunt printre cele mai des primite complimente pentru aceasta de la telespectatori.

Cum Ferma îi arată pe toți cei prezenți exact așa cum sunt ei, cu bune și cu rele, blondina a venit și ea cu mărturisiri aparte înainte de începerea competiției și în timpul șederii în show, rețetă pe care au urmat-o toți cei prezenți în locația de dincolo de București. Întrebată despre mariaj, artista a susținut că întotdeauna i s-a părut o instituție perimată. Concluzionând în subiectul care a făcut vâlvă în presa mondenă în vara trecută – separarea de tatăl copilului ei după 8 ani de relație – concurenta de la Ferma a spus că își asumă tot ce s-a întâmplat în trecut și merge mai departe. „Mergem înainte.” De asemenea, a mai adăugat că este deschisă către iubire și către senzații la nivel emoțional.

„Când era mai mic, atunci când vedea un accesoriu nou, mai ales pe cele cu sclipici sau paiete, venea repede să le încerce. Acum nu mai este așa curiosDacă aveam o fată, cred că o îmbrăcam și o accesorizam continuu, dar nu a fost să fie. Sunt mamă de băiat. Sincer, chiar nu mi-am imaginat vreodată că voi fi mamă de băiat, dar nu am niciun regret, pentru că am momente speciale cu el. E la vârsta la care a început să-mi facă diverse complimente, vine și mă pupă, îmi spune cât sunt de frumoasă. Când mă demachiez, e foarte bucuros, pentru că nu îl prea las să mă pupe când am fond de ten. Deși nu sunt neapărat drăguță când sunt demachiată, el îmi spune că sunt cea mai frumoasă”

