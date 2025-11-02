Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar

Ultima oră
Nunta și botezul lui Armin Nicoară și Claudia Puican au fost un adevărat spectacol la Timișoara

La Timișoara, distracția a ținut două zile și două nopți, iar atmosfera a fost una demnă de marile evenimente mondene. Muzică live, preparate rafinate și o listă impresionantă de invitați au transformat celebrarea lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican într-un adevărat spectacol. Cei doi artiști au combinat bucuria nunții cu emoția botezului fiului lor, reușind să ofere o petrecere pe care puțini o vor uita curând.

O dublă sărbătoare cu peste 1.200 de invitați

Evenimentul grandios a avut loc la Timișoara și s-a desfășurat pe parcursul a două zile, marți și miercuri, 28-29 octombrie. Armin Nicoară și Claudia Puican au decis să sărbătorească într-un mod inedit două dintre cele mai importante momente din viața lor – căsătoria și botezul fiului lor. Cei doi artiști s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, iar acum au dorit să-și reînnoiască bucuria alături de familie, prieteni și colegi din lumea muzicii.

Peste 1.200 de invitați s-au adunat la marea petrecere, transformată într-un adevărat festival al distracției. Printre momentele speciale, s-au remarcat reprezentațiile muzicale de top și aparițiile pline de energie ale mirilor, care au fost sufletul evenimentului.

Bianca Drăgușanu, gazda serii care a atras toate privirile

Prezentatoarea evenimentului a fost Bianca Drăgușanu, care și-a făcut apariția într-o ținută spectaculoasă. Prezența ei a adăugat un plus de eleganță și strălucire petrecerii, atrăgând atenția tuturor celor prezenți.

În timp ce invitații se bucurau de atmosfera festivă, Claudia Puican nu a ezitat să urce pe scenă și să ofere un moment artistic memorabil. Soția saxofonistului a cântat pentru invitați, demonstrând încă o dată că talentul și pasiunea pentru muzică fac parte din familia lor.

Meniu de lux și daruri pe măsură

Invitații s-au bucurat de un meniu rafinat, cu preparate de cinci stele, băuturi fine și un program muzical variat. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, darul de nuntă ar fi fost, în medie, de aproximativ 1.000 de euro de cuplu. Sumele oferite de invitați au reflectat nu doar aprecierea față de miri, ci și amploarea evenimentului, care a fost considerat unul dintre cele mai fastuoase din ultimii ani.

Atmosfera de sărbătoare s-a menținut până târziu în noapte, iar imaginile și clipurile de la petrecere au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Armin Nicoară, discret despre sumele investite și primite

După eveniment, fanii și internauții s-au arătat extrem de curioși în legătură cu costurile unei astfel de petreceri și cu suma cu care a rămas cuplul la final. Întrebările nu au întârziat să apară, mai ales pe rețelele de socializare, acolo unde Armin Nicoară este foarte activ.

Saxofonistul a fost întrebat direct, în timpul unui live pe TikTok, cât a costat nunta și ce sumă a rămas după daruri. Cu toate acestea, artistul a preferat discreția și nu a dorit să ofere cifre concrete.

„Nu aș vrea să vorbesc sume, de cât a costat nunta și cu câți bani am rămas de la nuntă. Nu aș vrea să vorbesc sume”, a declarat Armin Nicoară în cadrul transmisiunii live, păstrând misterul în jurul finanțelor evenimentului.

