Claudia Puican este însărcinată. Solista și soțul ei, Armin Nicoară, așteaptă primul lor copil

Claudia Puican și Armin Nicoară, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea muzicii, au dat vestea momentului: vor deveni părinți! După ani de încercări și tratamente, cei doi artiști au reușit să își împlinească cel mai mare vis.

Aflați în vacanță în Mauritius, Claudia Puican și Armin Nicoară au anunțat cu emoție că vor deveni părinți pentru prima oară. Vestea a fost făcută publică printr-o postare pe Instagram, însoțită de o fotografie în care Claudia își arată cu mândrie burtica de graviduță.

Drumul spre această fericire nu a fost unul ușor pentru Claudia Puican și Armin Nicoară. Cei doi au mărturisit de-a lungul timpului că s-au confruntat cu dificultăți în a deveni părinți, însă nu și-au pierdut speranța.

Au apelat la tratamente și consulturi în străinătate, fără să fie nevoie de fertilizare in vitro, alegând să urmeze pași naturali, dar îndrumați de medici specializați.

”Sunt deja trei ani de zile de când încercăm să facem acest proces. Am mers la o clinică din străinătate și medicul a decis să nu facă încă fertilizare in vitro pentru că analizele nu indicau această necesitate. Am luat injecții și pastile cu hormoni, dar am rămas optimiști,” a povestit Claudia Puican într-o emisiune.