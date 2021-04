Femeie răpită de propiul soț. Nu este un scenariu de film, ci realitatea unei buzoience, care a trecut printr-un coșmar

O tânără din localitatea Padina, județul Buzău, a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost răpită de soțul ei. Cei doi erau separați, însă asta nu l-a oprit pe soț să recurgă la astfel de fapte. Totul s-a întâmplat în prezența tatălui și fratelui victimei.

Căsătoria dintre Dana și Bogdan a durat cinci ani. Bărbatul este agent de pază la Consiliul Județean Dâmbovița, iar femeie este casnică, având doi copii, de 5 și 7 ani. De aproape doi ani există certuri în familie, din cauza geloziei exagerate din partea bărbatului. Sătulă de bătăi, tânăra de 28 de ani a decis să se întoarcă la casa părintească.

Femeia locuia de două luni într-o casă cumpărată de către fratele ei, în același sat. Tânăra nu dorea să fie găsită de soțul violent. Marți după-amiază, bărbatul a aflat unde stă soția sa și a venit, împreună cu un prieten, să o ia înapoi cu forța.

”Eu şi fratele meu făceam curăţenie în curte. În jur de ora trei, am făcut o pauză în care am văzut maşina oprită la poartă, coborând tatăl meu şi soţul. I-am spus fratelui meu că avem musafiri şi să aibă grijă. După aia, el s-a repezit la mine m-a prins de mână pur şi simplu şi m-a luat în braţe, mi-a spus că mă iubeşte şi că vrea să ne împăcăm. Apoi mi-a propus să vorbim un pic mai ferit de fratele meu, şi de şoferul cu care a venit, şi de taică-miu”, povesteşte Dana.

Negocierile dintre soți au durat câteva minute, însă departe de urechile martorilor. Dana i-a spus soțului că nu vor să mai aibă vreo legătură și că se gândești la divorț. Auzind aceste vorbe, Bogdan s-a enervat. Fratele Danei și tatăl ei au încercat să intervină, însă au fost împiedicați de complicele bărbatului.

”Bogdan m-a prins de mână, m-a luat în braţe, i-a spus şoferului să-i deschidă portiera să mă bage în maşină. Am început să ţip mult mai tare; fratele meu a încercat să li se opună, dar şoferul i-a ţinut pe el şi pe tata ca să nu poată interveni. Am mers cu viteză, iar în tot acest timp ba mă înjura, ba îmi spunea că mă iubeşte. El era cu mine pe bancheta din spate. Am sperat că ne vor opri undeva prin Pogoanele, unde e poliţia, dar nu a luat-o pe lângă postul de poliţie, ci pe următoarea stradă”, îşi aminteşte victima, cu ochi în lacrimi.