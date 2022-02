Femeia care nu și-a mai spălat părul cu șampon de 6 ani. Cu ce a ales să îl curețe

Incredibil, dar adevărat. O femeie din California nu a mai folosit șampon de șase ani de zile. Cu toate acestea, oamenii o complimentează mereu pentru părul ei strălucitor și sănătos. Ce a folosit americanca Laura Ashley în locul soluțiilor de curățare găsite în comerț. Care este secretul părului ei mătăsos.

Americanca Laura Ashley a șocat internetul, după ce a distribuit un videoclip care a devenit viral pe TikTok. Tânăra vegană stabilită în California a mărturisit că nu și-a mai spălat părul cu șampon de șase ani de zile, ci doar cu apă, iar acest lucru i-ar fi făcut bine. Tânăra este de părere că a demontat un mit al frumuseții.

Mai mult de atât, femeia susține că primește adesea complimente legate de podoaba sa capilară. Pe de altă parte, pe Tiktok părerile sunt împărțite, cei mai mulți dintre internauți spunându-i că părul arată gras și neîngrijit.

Părul meu arată mult mai sănătos acum. Înainte era drept și foloseam constant căldura pe el și produse care îl îngreunau. Acum le-am lăsat de-o parte și am început să am bucle. E drăguț – mă trezesc, îmi fac un duș și îmi place părul meu.

Inițial, Laura Ashley a preparat un amestec natural pentru a-și spăla părul, folosind bicarbonat de sodiu și oțet. Este de părere că nu trebuie să te speli pe cap cu șampon, ci doar să clătești părul cu apă.

Odată cu trecerea timpului, femeia a renunțat la respectivele alimente și s-a bazat, pur și simplu, pe un pieptene cu dinți largi și apă pentru a-și reîmprospăta podoaba capilară, înainte de a masa puțin ulei în capete.

„Mi-am dorit foarte mult să văd dacă pot să o fac singură. Am făcut o vreme câteva produse naturale, precum sifon de mere, bicarbonat de sodiu și oțet. Am folosit acele produse la început, când am trecut de la șamponul tradițional.

Nu prea au funcționat pentru mine, dar poate că părul meu încă era în tranziție. În acest moment, rutina mea de păr este să mă periez înainte de duș. Intru la duș și îl spăl cu mâinile și apă, masez scalpul pentru a-l stimula și îmi pun un pieptene cu dinți largi prin păr.

Odată ce sunt afară, îmi înfășoară părul într-un prosop timp de o jumătate de oră și apoi pun puțin ulei de argan sau ulei de rozmarin. Am încetat să mai folosesc șamponul de la magazin pentru că sunt atât de multe lucruri adăugate.”, a completat femeia pentru sursa citată.