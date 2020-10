Felix Baumgartner, adevărul despre relația cu Mihaela Rădulescu. A dat cărțile pe față

Deşi există de ceva vreme zvonuri despre faptul că Mihaela Rădulescu şi Felix Baumgartner s-au despărţit, parașutistul austriac a spus adevărul despre ceea ce se întâmplă, de fapt, între cei doi.

Felix Baumgartner a spus adevărul despre despărţirea de Mihaela Rădulescu

Zvonurile conform cărora Mihaela Rădulescu şi Felix Baumgartner nu ar mai forma un cuplu sunt cât se poate de neadevărate. Cu ocazia împlinirii a şase ani de relaţie, austriacul şi-a surprins iubita într-un mod romantic. Acesta a postat pe contul său de Instagram un filmuleţ cu cele mai frumoase momente ale cuplului şi i l-a dedicat prezentatoarei de la „Ferma. Orăşeni vs. Săteni”. Melodia care se aude pe fundal este “Can’t Get You Off My Mind”, de Lenny Kravitz.

Aşadar, fanii cuplului pot răsufla liniştiţi, cei doi fiind mai îndrăgostiţi ca niciodată. Aşa cum era de aşteptat, internauţii au ţinut să îi felicite pentru frumoasa relaţie.

“Bravo, sunteţi un cuplu minunat!”. “Mihaela este o femeie extraordinară. Ai grijă! Nu cumva să o pierzi vreodată”. “Asta-i cea mai frumoasă declaraţie de iubire”. “Faceţi o echipă perfectă, felicitări!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de admiratori.

Motivul pentru care s-a crezut că cei doi nu mai formează un cuplu

Zvonurile despărţirii au fost alimentate de lipsa fotografiilor cu cei doi din ultima perioadă de pe reţelele de socializare. Dacă înainte, Mihaela şi Felix îşi etalau viaţa personală cu fiecare ocazie, iată că din 24 iunie aceştia nu au mai postat nimic care să demonstreze că mai sunt împreună. În vârstă de 50 de ani, vedeta de la Pro TV s-a dedicat, în ultimele luni, emisiunii „Ferma 2020”. Mai mult, aceasta a explicat că a învăţat să ţină pentru ea şi cei dragi momentele care chiar contează.

“Am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea. Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine. Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie”, a declarat Mihaela pentru Viva.

Mihaela și Felix s-au cunoscut în timpul interviului pe care aceasta i l-a luat sportivului. Vedeta TV a rămas impresionată de paraşutist din punct de vedere profesional, însă nici nu se gândea că aveau să formeze mai târziu un cuplu.