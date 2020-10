Ce surpriză a avut Mihaela Rădulescu atunci când și-a deblocat telefonul. Toată lumea a văzut

Mihaela Rădulescu a avut parte de o surpriză uriașă atunci când și-a deschis telefonul și a intrat pe rețeaua de socializare, la împlinirea a șase ani de relație cu Felix Baumgartner. Celebrul parașutist nu a cerut-o de soție pe vedeta de televiziune, însă a dat dovadă că se iubesc mai mult ca oricând, chiar dacă fiecare este la el acasă.

Toată lumea i-a dat ca și despărțiți pe Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, însă cei doi sunt împreună încă, chiar dacă fiecare la el în țară, și se iubesc mai mult ca oricând. Astfel, celebrul parașutist austriac a făcut un filmuleț compus din cele mai frumoase fotografii ale lui cu Mihaela Rădulescu și l-a publicat pe rețeaua de socializare.

Astfel, Felix Baumgartner a făcut dovada că cei doi se iubesc mai mult ca niciodată, bărbatul fîcând declarația supremă de dragoste în văzul tuturor.

Presa din România i-a dat pe cei doi ca și despărțiți

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, de câteva luni, țin prima pagină a tabloidelor din România, unde gurile rele susțin că cei doi ar fi, de fapt, despărțiți. Deși nu au confirmat și nici nu au infirmat nimic, acum este mai clar ca niciodată că cei doi se iubesc ca în prima zi.

De asemenea, fotografiile Mihaelei Rădulescu și ale iubitului ei se derulează în filmuleț pe fundalul melodie ”Can’t Get You Off My Mind”, tradusă în română ”Nu te pot scoate din mintea mea”, cântată de Lenny Kravitz. În plus, nu doar cei din mediul online au rămas surprinși de gestul suprem făcut de Felix, ci chiar și Mihaela, care nu se aștepta la o asemenea surpriză.

Mihaela Rădulescu susține că s-a îndrăgostit de un playboy

Pe de altă parte, gurile rele ar putea spune că au avut dreptate. Că Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-au despărțit, iar austriacul ar vrea o împăcare, iar versurile melodiei ar urma să o facă pe Mihaela Rădulescu să se întoarcă la el, pentru că el nu o poate uita.

”Nici până azi nu știu de ce m-am îndrăgostit de un bărbat din singura categorie pe care am evitat-o cu strictețe – cea a playboy-lor, a donjuanilor de profesie. (zâmbește) Uite, am comasat toate întrebările și-ți dau un singur răspuns. Nu ție, celor curioși – am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea.

Mihaela Rădulescu nu trăiește ce vrea lumea

Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine. Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie.

Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta.

Mihaela Rădulescu, o persoană fericită

Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire. Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă”, a mai spus Mihaela Rădulescu pentru viva.ro.