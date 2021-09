Feli, mamă imperfectă. Artista a mărturisit ceea ce multe femei din România nu vor să recunoască

Cântăreața Feli trăiește cele mai frumoase clipe din viața ei, de când a devenit mama unei fetițe superbe, Nora Luna. Tot Universul artistei se învârte în jurul micuței, pe care o adoră. Ori de câte ori vorbește despre copilul ei, vedeta se emoționează foarte tare. Deși rolul de mamă o prinde foarte bine, Feli a mărturisit ceea ce multe femei din România nu vor să recunoască.

În noiembrie 2018, Feli, pe numele din buletin Felicia Donose, a născut o fetiță perfect sănătoasă, la Spitalul Universitar din Capitală, prin cezariană. Pentru că a vrut să petreacă timpul cu micuța ei, artista a făcut o pauză de la concerte și evenimente. Perioada de repaus i-a prins foarte bine, iar acum s-a întors cu forțe proaspete.

Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, în ediția de miercuri, 15 septembrie, Feli a făcut mărturisiri emoționante despre viața cu un copil mic în pandemie. Mai mult, solista a dezvăluit de ce este o mamă imperfectă.

“Mă bucur că am revenit pe scenă, îmi era dor de tot. Am stat destul acasă în ultimii doi ani. Micuţa mea e în al doilea an de grădiniţă, e foarte bine, îi place. Creşte, vorbeşte mai mult decât mine. E o fire sensibilă, empatică, încăpăţânată, sunt mândră tare de ea. Am reuşit să îmi cunosc copilul cu pandemia asta. Înainte nu o vedeam cu săptămână, îmi era foarte greu. Învăţ multe lucruri de la ea, îmi dă o siguranţă aparte.”, a spus vedeta în direct.