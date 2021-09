În ce stare este Shurubel, după ce a luat covid-19. Informații de ultimă oră: a avut simptome ciudate

Andrei Lăcătuș, Shurubel, este infectat cu covid-19, motiv pentru care Cosmina Părăsin l-a înlocuit în platoul Vorbește Lumea.

Luni, 13 septembrie, Shurubel a aflat că are covid-19, motiv pentru care a intrat în carantină. Asta după ce Adela Popescu a luat și ea virusul săptămâna trecută.

Adela Popescu a declarat că se simte mai bine, iar acum a fost rândul lui Shurubel să povestească prin ce trece.

Prezentatorul a spus că încă nu are gust și miros, dar a avut și un simptom ciudat. El a spus că a transpirat exces noaptea.

„Am mâncat o ceapă întreagă fără să mi se întâmple nimic. Am vrut să fac un experiment, credeam că măcar o să lăcrimez, dar nimic.

Dacă închideam ochii și îmi spuneai că mănânc o pară sau un măr, chiar credeam (…) Am transpirat până acum 11 tricouri și jumătate. Spun jumate pentru că după ce am transpirat 11 tricouri, am luat de soția mea o cămașă de noapte.

Deci, vreau să spun că noi bărbații ne îmbrăcăm noaptea cu ce apucăm, dar așa de bine s-a simțit cămașa de noaptea pe corpul meu, fină așa (…)”, a mărturisit Shurubel.