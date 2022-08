FCSB, „sabotată” de Gigi Becali. Cine este fostul dinamovist care a refuzat oferta roș-albaștrilor pentru că „patronul este cam ciudat”

FCSB are mari probleme în atac și toate încercările de a transfera jucători în acest compartiment au avut parte de un eșec. Nu banii au fost problema, ci Gigi Becali. Un fost dinamovist a dezvăluit că a refuzat oferta roș-albaștrilor pentru că „patronul este cam ciudat”.

FCSB are mare nevoie de un atacant central, dar nu a reușit niciun transfer deși a negociat cu mai mulți jucători. În acest compartiment, antrenorul Nicolae Dică are doar doi jucători, Bogdan Rusu și Ianis Stoica, dar îi mai poate folosi și pe Florinel Coman și David Miculescu. Nu doar banii sunt problema.

Unii dintre jucători refuză contractul cu FCSB din cauza faptului că se tem că vor fi criticați de patron, la televiziune. Unul dintre ei este Adam Nemec, jucătorul de 36 de ani de la FC Voluntari. Slovacul a avut mai multe oferte de la FCSB, chiar și în perioada în care a jucat la Dinamo, dar le-a refuzat.

„Aici am tot ce vreau, este aproape de casă. Îmi este confortabil, fac 10 minute să ajung până aici, la baza de antrenament. Nu am avut dubii în a rămâne aici. Am mai avut oferte de la FCSB şi în trecut, dar patronul e cam ciudat.

Nu vreau să lucrez cu oameni ca el. Să fie în fiecare zi la ştiri! Prefer un club mic ca şi Voluntari”, a declarat Adam Nemec într-o conferinţa de presă.