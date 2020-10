FCSB se prăbușește. Pierderi financiare fără precedent pentru echipa lui Becali. Cât mai rezistă

Perspectiva falimentului se întrevede din ce în ce mai serios pentru FCSB. Calificarea în grupele Europa League a fost ratată pentru al treilea an consecutiv. Şi, în plus, nu fost vândut niciun jucător pentru a acoperi gaura din buget. Gigi Becali chiar anunţase că viitorul echipei sale este sumbru, în cazul în care aceste două probleme vor apărea. GSP a realizat un calcul al pierderilor pe care le suferă FCSB, iar rezultatul este îngrijorător.

Creditorul Gigi Becali are de recuperat 11 milioane de euro de la FCSB. Dar echipa nu mai produce

Şi trecerea la formatul cu 16 echipe o afectează serios pe FCSB. Înseamnă cu 200.000 de euro mai puţin din drepturile TV, care acum se împart la mai multe echipe. Iar formaţia lui Becali oricum ar fi încasat mai puţin, în condiţiile în care a terminat sezonul trecut pe locul 5 în Liga 1. Două milioane de euro va încasa FCSB din drepturile TV, cu 800.000 de euro mai puţin decât anul trecut. Bugetul pentru acest sezon este 4,5 milioane de euro. Pe lângă banii de la televiziuni, două milioane de euro vin de la sponsori. Şi 500.000 din scurta prezenţă în Europa.

„După că ce nici nu avem bani, suntem vai de capul nostru de săraci și abia ne ajung banii de la televiziune pentru 14 echipe… Suntem vai de capul nostru în 14 echipe! De unde să găsim încă două echipe pentru Liga 1? De unde bani? Care alte surse de venit?

Eu nu știam… Credeam că am 6 milioane datorie. Am vorbit cu contabila și i-a spus «Zi-mi și mie». Am 11 milioane de euro împrumutați! Eu credeam că sunt 7 sau 8. Când de fapt sunt 11. Eu acum am 11 milioane de euro datorie!

Dacă nu mă calific în cupele europene sau nu vând un jucător ce fac? Intru în faliment! Ce fac? Nu? Vreau să zic eu… Păi, îl vând pe Man! Dar dacă nu-l vând? Eu vorbesc când sunt banii în buzunar…”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali a încercat să taie foarte mult la nivel salarial, iar în această vară nu a plătit niciun euro pentru transferuri. Chiar şi în aceste condiţii, este de aşteptat ca datoria clubului FCSB faţă de creditorul ei, Gigi Becali, să crească din nou.