FCSB, răspuns oficial de la UEFA, după ce norvegienii de la Viking au acuzat echipa din România că a dat cadouri arbitrilor. „Nu am văzut niciodată așa ceva”

FCSB a fost din nou în atenția UEFA. Norvegienii de la Viking au văzut că un oficial român s-a dus în cabina arbitrilor cu pungi de cadouri, la duelul retur din play-off-ul Europa Conference League. Unul dintre antrenorii principali de la Viking, Morten Jensen, a declarat că a fost foarte derutat când a aflat această informație.

FCSB a scăpat cu bine dintr-o situație stranie. Un oficial al echipei din România s-a dus la finalul partidei retur cu Viking, din play-off-ul Europa Conference League în cabina arbitrilor. Avea cu el cinci pungi de cadouri și a ieșit doar cu una. Gazdelor li s-a părut ceva necurat la mijloc s-au plâns la UEFA. Forul european le-a transmis că FCSB nu a greșit cu nimic pentru că micile „atenții”, fulare, insigne, fanioane, nu sunt interzise

„După cum ni s-a transmis ulterior, este de fapt un gest obișnuit ca echipele să poată să ofere un fel de cadou cu suveniruri sau fanioane pentru arbitri. Dar nu am mai văzut așa ceva niciodată, de aceea suntem derutați. Nu vom mai face nimic de acum, asta e”, a spus Morten Jensen, potrivit TV2 , unul dintre cei doi antrenori principali de la Viking.

Norvegienii au fost supărați și din alt motiv. FCSB a primit în ultimele minute ale meciului o lovitură de la 11 metri din care Risto Radunovic a adus victoria cu 3-1 și, implicit, calificarea în grupele Europa Conference League. Presa norvegiană a vorbit despre un „penalty” scandalos, după atacul asupra lui Florinel Coman.

„Eu n-am văzut, că n-am mers. Dar din ce știu eu, știu că fiecare club oferă arbitrului o pungă cu fularul, cu sigla echipei, ceva de genul ăsta. O carte despre club, eu știu?! Lucrurile acestea. Mă gândesc că nu le-a dat altceva acolo, nu? Și dacă te duci, nu poți să te duci cu punga în mână să i-o dai arbitrului, să te vadă toată lumea.

Hai să fim serioși, ce naiba! Am jucat două meciuri cu ei și ne-am creat 15 ocazii de a marca, plus o posesie de 70%. Au fost două meciuri în care i-am dominat clar. N-am reușit să câștigăm la București, dar meritam. În Norvegia, am mai avut alte 5-6 ocazii mari de a marca. Nu-mi place, dar ce să fac, ăsta este fotbalul”, a declarat Nicolae Dică, la conferința de presă desfășurată înaintea partidei FCSB – Hermannstadt.