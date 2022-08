Nicolae Dică, în lacrimi după calificarea în grupele Europa Conference League. Ce i-a provocat această emoție antrenorului FCSB

Nicolae Dică este omul momentului la FCSB. A preluat echipa într-o situație foarte grea și a reușit să o califice în grupele Europa Conference League. Antrenorul roș-albaștrilor a început să plângă la finalul meciului. Cel mai mult l-a impresionat reacția fiului său.

Nicolae Dică s-a calificat cu FCSB în grupele Europa Conference League, după o „dublă” dramatică în care a înfruntat formația norvegiană Viking. După ce au pierdut primul meci cu 2-1, roș-albaștrii s-au impus cu 3-1 în duelul retur, după un gol marcat în ultimul minut. Malcom Edjouma, Andrei Cordea și Risto Radunovic, din penalty, au fost oamenii care au calificat FCSB și au adus aproape trei milioane de euro în conturile clubului.

Antrenorul a fost marcat de emoțiile partidei, iar la final i-au dat lacrimile, după un mesaj din partea soției. A aflat că băiatul lor, Marco Ilie, a plâns de fericire.

FCSB a ajuns după cinci în grupele unei competiții europene, iar Gigi Becali a spus despre antrenorul său că a fost genial. Nicolae Dică și-a lăudat jucătorii.

„Această calificare contează pentru acești băieți minunați pe care-i antrenez zi de zi. Vreau să-i felicit că am reușit să câștigăm și să ne calificăm. Sunt tineri, aveau nevoie de această calificare ca moralul lor să crească.

Am început foarte bine jocul, am și marcat, apoi ne-am creat ocazii de 2-0. Nu am reușit asta, am primit gol dintr-o greșeală, acel penalty. Important este că am schimbat jocul în repriza a doua, am înscris două goluri, ne-am creat și alte ocazii.

Dezamăgirea mea la pauză a fost că nu am reușit să marcăm mai multe goluri în prima parte. Vreau mai multă concentrare în fața porții, să înscriem mai mult la câte ocazii ne creăm”, a mai spus Dică.