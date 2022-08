FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarii din grupele Conference League, misiune dificilă pentru echipa lui Nicolae Dică. Cu cine vor juca Mircea Lucescu și Dinamo Kiev în Europa League

FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarii din grupele Europa Conference League. Tragerea la sorți nu a fost deloc grozavă pentru echipa lui Nicolae Dică, „roș-albaștrii” urmând să înfrunte formația engleză West Ham United. Cel mai dificil adversar din grupa din care face parte campioana României este Slavia Praga.

FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarii din grupele Conference League

România are după șase ani două echipe în grupele unei competiții europene. FCSB și CFR Cluj au trecut cu mari emoții de „dublele” din play-off-ul Europa Conference League. Echipa lui Nicolae Dică a înscris golul decisiv în minutul 90, în deplasarea din Norvegia, prin Risto Radunovic, în urma unei lovituri de la 11 metri, în vreme ce trupa lui Dan Petrescu s-a calificat după golul spectaculos înscris de Lovro Cvek, pe final partidă.

Prin această calificare, cele două cluburi și-au asigurat aproape trei milioane de euro. Și FCSB, și CFR Cluj au fost repartizate în urna a doua valorică. Tragerea la sorți nu a fost cu noroc pentru echipa lui Nicolae Dică. „Roș-albaștrii” vor înfrunta West Ham United, Anderlecht și Silkeborg IF. Ardelenii vor avea o viață ceva mai ușoară: Slavia Praga, Sivasspor și KF Ballkani sunt adversarii campioanei României.

Componența grupelor Europa Conference League:

Grupa A:. Istanbul Başakşehir, Fiorentina, Heart of Midlothian, FK RFS Riga

Grupa B: West Ham United, FCSB, Anderlecht, Silkeborg IF

Grupa C: Villarreal, Hapoel Beer Sheva, Austria Viena, Lech Poznan

Grupa D: Partizan Belgrad, FC Koln, Nice, Slovacko

Grupa E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, FC Vaduz

Grupa F: KAA Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgårdens IF Fotboll

Grupa G: Slavia Praga, CFR Cluj, Sivasspor, KF Ballkani

Grupa H: FC Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pyunik

Când se joacă grupele Conference League:

Etapa 1: 8 septembrie

Etapa 2: 15 septembrie

Etapa 3: 6 octombrie

Etapa 4: 13 octombrie

Etapa 5: 27 octombrie

Etapa 6: 3 noiembrie

Grupele Europa League în sezonul 2022/2023

Grupa A: Arsenal (Anglia), PSV Eindhoven (Olanda), Bodo/Glimt (Norvegia), Zurich (Elveţia)

Grupa B: Dinamo Kiev (Ucraina), Rennes (Franţa), Fenerbahce (Turcia), AEK Larnaca (Cipru)

Grupa C: AS Roma (Italia), Ludogorets (Bulgaria), Betis (Spania), HJK Helsinki (Finlanda)

Grupa D: Braga (Portugalia), Malmo (Suedia), Union Berlin (Germania), Saint-Gilloise (Belgia)

Grupa E: Manchester United (Anglia), Real Sociedad (Spania), Sheriff Tiraspol (Moldova), Omonia (Cipru)

Grupa F: Lazio Roma (Italia), Feyenoord (Olanda), Midtjylland (Danemarca), Sturm Graz (Austria)

Grupa G: Olympiakos (Grecia), Qarabag (Azerbaidjan), Freiburg (Germania), Nantes (Franţa)

Grupa H: Steaua Roşie Belgrad (Serbia), AS Monaco (Franţa), Ferencvaros (Ungaria), Trabzonspor (Turcia)

Grupele Champions League, sezonul 2022/2023

Grupele Champions League în sezonul 2022/2023

Grupa A: Ajax, Liverpool, Napoli, Glasgow Rangers

Grupa B: FC Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge

Grupa C: Bayern Munchen, Barcelona, Inter, Viktoria Plzen

Grupa D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting CP, Marseille

Grupa E: AC Milan, Chelsea, RB Salzburg, Dinamo Zagreb

Grupa F: Real Madrid, RB Leipzig, Șahtior Donețk, Celtic

Grupa G: Manchester City, Sevilla, Dortmund, Copenhaga

Grupa H: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa