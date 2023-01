FC Barcelona, cel mai dur adversar din istoria lui Real Madrid. Ce au spus Xavi și Carlo Ancelotti, după ce catalanii au câștigat, la Riad, Supercupa Spaniei

FC Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei, după ce a învins cu 3-1 marea rivală Real Madrid. Meciul s-a disputat la Riad, în Arabia Saudită, iar la finalul lui, catalanii au câștigat acest trofeu a 14-a oară. Este a 57-a oară când echipa din capitala Spaniei încasează cel puțin trei goluri într-un „El Clasico”.

FC Barcelona a câștigat cu 3-1 duelul cu numărul din El Clasico și s-a impus cu 3-1 în confruntarea cu Real Madrid, găzduită de orașul Riad, din Arabia Saudită. Lucrurile au fost foarte clare pe teren. Echipa lui Xavi a marcat de trei ori prin Lewandowski, Gavi și Pedri, în timp ce mare rivală „s-a trezit” abia pe final când a marcat Karim Benzema, în prelungirile partidei. Este a 14-a Supercupă pe care a câștigat-o FC Barcelona și primul trofeu cu Xavi pe bancă.

A fost meciul cu numărul 251 din istoria El Clasico, iar Real Madrid are 101 victorii, în timp ce rivala a câștigat de 98 de ori. Carlo Ancelotti a avut un discurs dur la finalul partidei. Jurnaliștii din Spania au scris că jucătorii formației din capitala Spaniei au fost mai mult cu gândul la partidele din campionat și la duelul cu Liverpool, de luna viitoare, din Champions League.

Trebuie să muncim, am avut multe greșeli. Meciul cu Valencia ne-a arătat lucruri bune în defensivă. Azi am făcut din nou greșeli, va trebui să muncim la acest capitol”, a transmis Carlo Ancelotti la finalul partidei.

Gavi and Pedri put the nail in the coffin #ElClásico pic.twitter.com/qbACjSiOo0

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 16, 2023