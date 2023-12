Fata Ronei Hartner, mesaj tulburător pe coroana de la mormânt. Ce simbolizează florile depuse de Rita

Zi grea și plină de durere astăzi pentru familia regretatei actrițe, care a condus-o pe ultimul drum. Așa cum era deja anunțat, azi au avut loc funerariile Ronei Hartner la Cimitirul Bellu Catolic, iar mulți s-au întrbat dacă fiica artistei va fi prezentă. Deși nu era certă prezența ei, în cele din urmă a fost la căpătâiul mamei sale, alături de tată. Pentru cei aflați la cimitir mesajul tulburător pe coroana de la mormânt lăsat de fata Ronei Hartner le-a umplut și mai mult ochii de lacrimi.

Astăzi Rona a fost dusă pe ultimul drum, într-o zi importantă pentr România, și se pare că nimic nu a fost întâmplător.

În timp ce la Arcul de Triumf mărșăluiau soldații Armatei Române, în celelalt colț de București, în Cimitirul Bellu Catolic, alți români își luau rămas bun de la cea care a fost Rona Hartner.

În timp ce se intona Imnul de Stat, în fața președintelui Klaus Iohannis, în cealaltă parte se cântau slujbele pentru ultimul drum al actriței, iar familia, apropiații și prietenii, cu lacrimi în ochi, depuneau coroane de flori pe mormântul acesteia.

Pe lângă sora, fratele și mama actriței, toți sfâșiați de durerea pierderii, în cele din urmă a fost prezentă și fata Ronei Hartner, Rita Sumalya, în vârstă de 15 ani, care a fost văzută la Cimitirul Bellu din București, alături de primul soț al mamei sale, Rocco Sedano.

Au existat zvonuri despre posibilitatea că fata Ronei Hartner ar putea să nu participe la funerarii, dar în cele din urmă a fost prezentă, dar nu pentru mult timp.

Fiica Ronei Hartner, era în lacrimi la înmormântare, lângă mătușa Rinda Hartner, dar nu a rezistat la toată slujba din cauza durerii, astfel că, la un moment dat, avea să plece.

Dar, așa cum este obiceiul, avea să lase pe mormântul mamei sale o coroană de trandafiri, care reprezintă de fapt renașterea, fiind scris un mesaj tulburător pe coroana de la mormânt: „Îngerul nostru, drum lin între îngerii Domnului. Mama și fiica”.

Pe 23 noiembrie, ziua fatidică în care Rona Hartner se stingea din viață cu zâmbetul pe buze, pe un pat de spital din Franța, Rinda, sora artistei, scria un mesaj emoționant și tulburător, în același timp:

”Steagul nostru in trei culori s-a întunecat azi dimineața și Balcanii îți plâng plecarea ta dintre cei vii. Gadjo Dilo, acela né d’une cigogne, micul Blond de Casbah si toți care au jucat cu tine vor trăi cu amintirea zâmbetului tău.

(…)O să-i lipsești fetiței tele foarte tare, o sa le lipsești la toți. Stelele in cer sunt fericite ca te au pe tine printre ele acum. O stea în plus va lumina in seara asta. Drum bun și luminat Ronel.”, scria Rinda Hartner pe pagina sa de Facebook, însoțită de câteva poze cu regretata actriță.