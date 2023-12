Mesajul superb care a fost lipit pe sicriul Ronei Hartner. Imaginile care arată cât de iubită a fost de familie și prieteni FOTO+VIDEO EXCLUSIV

Pe 23 noiembrie una din cele mai iubite artiste, Rona Hartner, pierdea lupta cu boala de care suferea, iar anunțul morții întrista o țară întreagă. Sora ei, Rinda, era cea care dădea vestea, anunțând ulterior și când va avea loc funerariile. Ca un făcut, acestea au avut loc astăzi, de 1 Decembrie, la Cimitirul Bellu Catolic, iar imaginile în exclusivitate, arată dovada clară că a fost iubită la nebunie de familie și prieteni, dar și mesajul superb care a fost lipit pe sicriul Ronei Hartner.

Rona Hartner s-a stins timpuriu, la doar 50 de ani, fiind încojurată de familie, pe un pat de spital din Franța, după o luptă dură de câțiva ani cu o boală nemiloasă.

După ce anunța, plină de bucurie, remisia bolii, precum și planurile de viitor, actrița se stingea cu zâmbetul pe buze, așa povestește sora ei, Rinda Hartner. De altfel aceasta a scris pe 23 noiembrie, ziua fatidică, un mesaj emoționant:

”Steagul nostru in trei culori s-a întunecat azi dimineața și Balcanii îți plâng plecarea ta dintre cei vii. Gadjo Dilo, acela né d’une cigogne, micul Blond de Casbah si toți care au jucat cu tine vor trăi cu amintirea zâmbetului tău.



Vocea ta puternica și unica ne-a rămas imprimată pe numeroasele discuri pe care o sa le putem asculta in buclă. Ai avut dreptate sa trăiești din plin Ronel. Limbile ceasului fiecăruia bat in timp și nu deviază niciodată, așa că haideți să ne bucurăm de viață și să-i mulțumim pentru tot ce ne-a lăsat. Surioara mea mică cum îți plăcea să-ți spun, Ronel, o să-mi lipsești cum nici nu-ți puteai închipui.

O să-i lipsești fetiței tele foarte tare, o sa le lipsești la toți. Stelele in cer sunt fericite ca te au pe tine printre ele acum. O stea în plus va lumina in seara asta. Drum bun și luminat Ronel.”, scria Rinda Hartner pe pagina sa de Facebook, însoțită de câteva poze cu regretata actriță.