Fata Gabrielei Cristea a uimit-o total. Ce le-a spus părinților la doar 3 ani

Gabriela Cristea este mama a două fetițe, dar abia acum vede pe propria piele ce implică rolul de părinte. Deși fiica sa are doar 3 ani și jumătate, vedeta a declarat cu surprindere că, într-o zi când a ajuns acasă, micuța i-a mărturisit că are un iubit. Vestea a fost primită deschis de prezentatoare, dar nu și de soțul ei, Tavi Clonda, care a început să se agite, schimbând mai multe stări.

Invitată în platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre noua emisiune pe care o prezintă în cadrul trustului, iar discuția a curs și a dus spre familie. Prezentatoarea TV și-a lăudat fiicele și a făcut și o dezvăluire. Victoria, fata cea mare a cuplului, le-a făcut părinților o surpriză. Într-o zi, aceștia au primit direct de la grădiniță câteva imagini cu ea și primul ei iubit. Oricât de amuzant ar părea, nu la fel a simțit și Tavi Clonda.

„Fiica mea cea mare are un gagic, are trei ani jumătate, băiatul e un pic mai mare. Noi era să leșinăm, mai ales Tavi, când doamna care are grijă de ei ne-a trimis o poză cu ei îmbrățișați calumea, iar ultima poză era când ea îl ajuta să se dezbrace. Când a văzut Tavi a zis să mergem să luăm copiii de la grdiniță. Eu i-am zis să stea jos, să lăsăm copiii să învețe să fie independenți”, a declarat Gabriela Cristea.