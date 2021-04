Gabriela Cristea a pățit-o grav. Obligată de judecători, pierde o sumă uriașă

Gabriela Cristea se pare că nu mai scapă de Marcel Toader, nici după ce acesta a decedat. În urma divorțului din 2013 Gabriela Cristea ar fi rămas cu o mașin de lux. Vedeta ar fi circulat mult timp cu mașina, dar acum se pare că problemele au prins-o din urmă.

După un divorț cu scandal, acuzații și dezvăluiri incendiare, Gabriela Cirstea și fostul om de afaceri Marcel Toader aveau să meargă fiecare pe drumul lui. În urmă cu doi ani Marcel Toader deceda, iar Gabriela Cristea nu făcea nicio declarație. Vedeta nici nu a mers la înmormântarea acestuia, având în vedere modul în care s-a încheiat relația dintre cei doi.

Conform celor de la Wowbiz.ro, Gabriela Cristea se pare că nici acum, la doi ani de la deces, nu scapă de problemele cu Marcel Toader. După divorț vedeta rămânea, spun apropiații, cu o mașina de lux ce i-a aparținut fostului soț.

Valoarea acesteia ar fi de aproximativ 40.000 de euro. Surse apropiate vedetei spun că vedeta s-a trezit chemată în instanță zilele trecute pentru a da socoteală. Aceleași surse spun că este pasibilă și de plata sumei menționate anterior. Totul a plecat de la intrarea în insolvență a firmei deținute de regretatul om de afaceri. Aceleași surse spun că mașina, un Volvo, ar fi fost înregistrată pe numele firmei deținute de Marcel Toader.

Valoarea reală a mașinii este de 42.500 de euro. Decizia de a o chema în instanță aparține administratorului judiciar al firmei care se ocupă de procedura de insolvență. În cazul în care Gabriela Cristea nu renunță la mașină va trebui să plătească suma integrală, altfel riscă să rămână fără aceasta.

Prima înfățișare ar fi avut loc în martie, înfățișare la care Gabriela Cristea nu s-a prezentat. Ulterior judecătorii de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 au trimis dosarul către Tribunalul București, tocmai datorită sumei mari aflată în litigiu. Rămâne de urmărit ce se va întâmpla în această speță, între Gabriela Cristea și firma fostului om de afaceri.

Scandalul din jurul divorțului și acuzațiile de abuz fizic, dar și faptul că Marcel Toader i-ar fi furat banii, au făcut titlurile presei în 2013. La câteva luni de la divorț Gabriela Cristea vorbea despre perioada grea din timpul divorțului. Vedeta a recunoscut că toată acea situație ar fi ajutat-o să slăbească, ceea ce a fost, în opinia ei, un lucru bun.

”Sunt foarte mulţi cei care îmi trimit mesaje cu întrebarea „cum am slăbit”. Am să raspund tuturor cu acest mesaj.

Am apelat la serviciile unui nutriţionist, am făcut mult sport şi am avut multă voinţă. E adevărat că din cele 18 kg pierdute, ultimele 4 le atribui divorţului prin care am trecut”, scria Gabriela Cristea pe Facebook.