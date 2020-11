Fată de 10 ani, hărțuită de soția unui afacerist din București: ”Știu că se culcă cu tine”

O elevă de clasa a IV-a a ajuns ținta unei psihopate, care este convinsă că minora ar avea o relație cu soțul ei. Suspectă este o femeie în vârstă de 50 de ani, soţia unui afacerist care locuiește pe bd. Decebal din Capitală, scrie Spy News. Părinţii fetei sunt disperaţi şi au făcut plângere penală la Poliţie. Calvarul lor a început cu câteva luni în urmă, când fetiţa în vârstă de zece ani a început să primească apeluri cu număr necunoscut. În ciuda faptului că au tot încercat să restricţioneze apelurile de la număr necunoscut, femeia a găsit soluţii pentru a o teroriza pe micuţă.

„Am blocat apelurile de intrare cu număr necunoscut, ca să nu mai sune, iar din acel moment a început nebunia. A început să transmită tot felul de mesaje porcoase pe WhatsApp, de pe diferite numere de telefon. În momentul în care sunam la numerele respective, intra mesageria, deci este clar că acelea erau niște cartele pre-pay, folosite doar pentru așa ceva.

Părinţii fetei au aflat al cui este numărul care a iniţiat cel puţin unul dintre apeluri! Detalii despre principala suspectă

«Ești o curvă, mi-ai furat bărbatul!», «Știu că acum este la tine și v-o trageți!», «Nenorocito, lasă-l să vină acasă!», «Știu că se culcă cu tine!», «Panaramă, o să am grijă de tine!» sunt doar câteva dintre mesajele primite de fetiță”, au povestit părinţii pentru sursa citată.

Disperaţi, părinţii au încercat să afle cine este persoana care le-a provocat acest adevărat coşmar. Iar căutările lor au dat roade, după o imprudenţă a celei care i-a terorizat. Astfel au aflat cine este suspecta şi sunt convinşi că se va face dreptate.

„Noi am verificat zecile de numere, prin diferite aplicații și pe Google, în încercarea de a descoperi cine este persoana care trimite mesajele. Așa am aflat că unul dintre numere este al unei anume Mariana Chiriță, soția patronului unui salon de înfrumusețare care a funcționat pe bd. Decebal din Capitală. Am discutat cu niște foști angajați de acolo și am aflat că respectiva Mariana Chiriță terorizează zeci de femei, foste cliente ale coaforului, pe care le suspectează că ar fi toate amantele soțului ei.

Foștii angajați susțin că e nebună de legat, nu știm cum e posibil ca asemenea personaje să fie lăsate în libertate. Dacă o va omorî pe una dintre fostele cliente, crezând, în nebunia ei, că respectiva e amanta soțului? Să ne amintim de cazul Magdalenei Șerban, care, într-un moment de rătăcire, a omorât o fată nevinovată, împingând-o în fața metroului. Locul unor asemenea oameni nu este în societate!”, au mai spus părinţii fetiţei.