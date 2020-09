Fanii Simonei Halep protestează! Cum a fost discriminată românca la Roma. Ți se pare normal?

Simona Halep a fost descriminată la Roma, iar fanii ei sar în ajutorul acesteia. Cum s-a petrecut totul și de ce cei care au urmărit evoluția campioanei noastre au simțit nevoia să îi facă dreptate?

Fanii Simonei Halep protestează pentru campioana noastră după ce a primit cu 10 euro mai puțin decât Djokovic pentru titlul de la Roma. Criticile imense din rândul suporterilor româncei vin către organizatorii turneului de tenis de la Roma după ce s-a aflat că sârbul campion la simplu masculin a încasat un premiu mai mare cu 10 euro față de campioana de la simplu feminim, transmite Reuters. ”Oamenii care au făcut diferenţa la premii sunt misogini. Punct”, a scris pe Twitter un iubitor al tenisului.”Parcă zici că dacă au avut aşa mare nevoie de acei 10 euro pentru a se simţi mai bărbaţi, în iad cu ei”, a scris altul.

Amintim că Djokovic a învins luni în finala cu Diego Schwartzman, cu 7-5, 6-3, astfel punând mâna pe cel de-al 36-lea titlu ATP Masters. Pentru câștigul avut, i s-a oferit suma de 205.200 de euro, în timp ce Simona Halep a fost recompansată cu un premiu cu 10 euro mai mic pentru aceeași reușită, în urma finalei cu Karolina Pliskova, care s-a retras din cauza unei accidentări. Scor final la simplu feminim: 6-0, 2-1. Premiul de anul trecut al lui Rafael Nadal a fost de 958.055 de euro, aproape dublu față de cel pe care a pus mâna Karolina Pliskova.

Problemele de sănătate ale cehoaice au diminuat emoțiile lui Halep, care a terminat meciul contra acesteia după 32 de minute de joc. Este pentru prima dată în carieră când Pliskova abandonează.

1/2

I wanted to try, I wanted to fight, but, unfortunately, wasn’t able to continue and be competitive. I was forced to retire from the match due to injury for the first time in my professional career and it’s hard to deal with it 😓 pic.twitter.com/g93nkNsB4G

— Karolina Pliskova (@KaPliskova) September 21, 2020