Fanii CSA Steaua s-au revoltat împotriva comentatorului Bogdan Cosmescu. „A avut o ură viscerală”. Ce a spus jurnalistul după ce a fost reclamat la CNA

Fanii CSA Steaua fac scandal! Susțin că Bogdan Cosmescu, comentatorul partidei cu Metaloglobus, a evitat să spună numele echipei și l-au reclamat la Consiliul Național al Audiovizualului. Jurnalistul a răspuns acestor acuzații.

CSA Steaua a început sezonul din Liga 2 cu un meci egal, 1-1, în duelul cu Metaloglobus. Fanii echipei au protestat în timpul partidei și le-au reproșat conducătorilor clubului că nu au ales strategia potrivită pentru ca echipa să aibă drept de promovare în Superliga. La final au găsit alt client: Bogdan Cosmescu, cel care comentat partida pentru posturile de televiziune Orange Sport și Prima Sport.

Suporterii au analizat comentariul lui Bogdan Cosmescu și au ajuns la concluzia că acesta a evitat să spună „Steaua București”. Clubul din Ghencea a fost numit „CSA”, „echipa gazdă”, „Clubul Sportiv al Armatei” sau „clubul ministerului”, dar niciodată „Steaua București”. Administratorii de la „Vocea Armatei”, o pagină a suporterilor clubului din Liga 2, și-au îndemnat urmăritorii, printr-un mesaj foarte lung, să-l reclame cu Cosmescu la Consiliul Național al Audiovizualului.

„Glasul Armatei le recomandă tuturor suporterilor clubului Steaua București să trimită reclamaţii la CNA – Consiliul Național al Audiovizualului pentru comentariul mizerabil de la posturile Orange Sport si Prima Sport. Vă recomandăm să trimiteti următorul text, de două ori, o dată pentru fiecare televiziune (au transmis același feed):

Bogdan Cosmescu, comentatorul posturilor de televiziune Orange Sport 1 si Prima Sport 1, a sfidat toate regulile deontologice ale jurnalismului si a indus în eroare, în mod intenționat, publicul partidei Steaua Bucuresti – Metaloglobus din prima etapă a Ligii a 2-a.

Pe parcursul celor 95 de minute ale partidei, Bogdan Cosmescu nu a pronuntat nici măcar o secundă numele corect al echipei STEAUA BUCUREŞTI.

Într-un dispret total fată de public si fată de suporterii care au urmarit partida la cele doua posturi TV, comentatorul Bogdan Cosmescu a evitat cu o vădită rea intentie să pronunte numele corect al echipei STEAUA si a înlocuit acest nume cu următoarele cuvinte: CSA (a se citi fonetic “Ce Se A”), „echipa gazdă”, “Clubul Sportiv al Armatei”, “clubul ministerului”, etc.

Vă reamintesc că dreptul la informatie este garantat de art. 31 din Constitutia României care prevede că: (4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

De asemenea, Legea audiovizualului prevede că:

Art. 3 (alin 2) – „Toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. Numele corect si oficial al echipei este CSA STEAUA Bucureşti. Literele CSA reprezintă doar forma de organizare: Clubul Sportiv al Armatei. De altfel, absolut toate cluburile sportive din România au în denumire forma de organizare: Fotbal Club (FC), Clubul Sportiv (CS), Asociatia Sportiva (AS), Clubul Sportiv Studenţesc / Municipal / Orăşenesc / Comunal (CSS, CSM, CSO, CSC).

În registrul sportiv al cluburilor, organizat de Ministerul Sportului, sunt înscrise absolut toate cluburile sportive din România. Stimaţi membri ai CNA, vă garantăm că nu veţi găsi nicăieri în acel registru un club cu numele CSA sau Ce Se A.

Potrivit legii si potrivit Regulamentului de organizare si functionare adoptat prin ordinul ministrului Apărării si publicat în Monitorul Oficial al României, clubul sportiv din subordinea MApN poartă denumire oficială de STEAUA BUCUREŞTI încă din anul 1962.

Consider că jurnalistul Bogdan Cosmescu a ales să sfideze în mod intentionat realitatea si adevărul, evitând cu o ură viscerală să pronunte numele oficial al clubului STEAUA BUCUREŞTI.

De altfel, în sezonul trecut, acelasi domn Cosmescu a inventat efectiv un nume nou pentru clubul STEAUA BUCURESTI, preferând să spună CSAS (a se citi Ce Se A Se) în loc de STEAUA BUCURESTI.

Este o sfidare fără margini si o bătaie de joc imensă la adresa oamenilor care iubesc clubul STEAUA si la adresa oricăror norme predate în Facultatile de Jurnalism.

Stimati membri ai CNA, va rugam să vă imaginati scenariul ipotetic în care toti jurnalistii sportivi ar alege să prezinte numele echipelor sportive în modul mincinos în care o face dl. Cosmescu.

În acest caz, am avea doar partide între: Asociatia Sportiva vs. Fotbal Club Clubul Sportiv vs. Sport Club Clubul Sportiv Municipal vs. CSM CS vs FC

Presa sportivă si televiziunile sportive din România au renuntat la orice urmă de impartialitate si echidistantă, sfidând flagrant si încălcând în mod grosolan deciziile definitive ale Justitiei, potrivit cărora societatea SC FC FCSB SA, înfiintată în anul 2003, a folosit în mod ilegal identitatea, numele si marca clubului STEAUA BUCURESTI, înfiintat de Armata Română în 1947.

În goana după audientă, jurnalistii sportivi încalcă orice normă deontologică si prezintă în mod intentionat o realitate contrafăcută, un fake-news evident si o minciună grosolană, încercând să ascundă numele oficial al clubului STEAUA BUCURESTI, în conditiile în care atribuie în mod ilegal această identitate clubului FC FCSB.

Înselătoria este una flagrantă. Minciuna si fake-news-ul sfidează total realitatea. Zi de zi, televiziunile de sport vând publicului o minciună si numesc clubul FC FCSB cu numele „Steaua”, în ciuda deciziilor definitive si irevocabile ale Justitiei, prin care s-a stabilit că FC FCSB nu a fost si nu este STEAUA BUCURESTI.

SC FC FCSB SA este o societate înfiintată în anul 2003 care a folosit ilegal marca Steaua, o marcă natională notorie, aflată în patrimoniul Armatei si al Statului Român, lucru recunoscut public chiar de patronul clubului FC FCSB. Societatea FC FCSB activează în Liga 1 de fotbal organizata de LPF, în vreme ce clubul STEAUA Bucuresti activează în Liga a 2-a FRF.

Numele oficiale ale acestor cluburi sunt: CSA STEAUA BUCURESTI si Fotbal Club FCSB. Acestea sunt numele înscrise oficial în certificatele de identitate sportivă ale celor două cluburi, în registrul sportiv de la Ministerul Sportului și în competițiile organizate de FRF si LPF”, se spune în comunicatul oficial.