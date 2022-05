CSA Steaua a mers la TAS. „Militarii” nu renunță la barajul de promovare în Liga 1. Când e așteptat verdictul

CSA Steaua a mers la TAS. „Militarii” nu renunță la barajul de promovare în Liga 1. Formați9a antrenată de Daniel Oprița a încheiat pe locul 4 play-off-ul Ligii a 2-a, lucru ce i-ar fi permis să joace în barajul pentru promovare cu Chindia Târgoviște. Statutul de club departamental a determinat FRF să interzică participarea steliștilor la baraj, ei fiind înlocuiți de Concordia Chiajna, echipa de pe locul 5. CSA Steaua n-a renunțat și a depus un memoriu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

CSA Steaua a mers la TAS. Pe teren, formația lui Daniel Oprița a câștigat dreptul de a participa la barajul pentru promovarea în Liga 1. Dar FRF a anunțat că în locul „militarilor” va juca Concordia Chiajna. Motivul e reprezentat de statutul de club de drept public pe care-l are gruparea din Ghencea, finanțată de Ministerul Apărării.

Steaua a protestat față de decizia FRF, acuzând federația că UEFA nu are nicio reglementare în acest sens.

Replica CSA Steaua a fost contrată de Răzvan Burleanu, președintele FRF. Acesta a explicat într-o conferință de presă susținută miercuri că gruparea din Ghencea are două soluții la îndemână, dintre care una poate fi rezolvată în 48 de ore.

„Cea mai rapidă procedură este următoarea: să transformi clubul de drept public într-un club privat sub forma unei societăți comerciale sportive pe acțiuni. Se poate face în 48 de ore această trecere.

Până înainte de începerea sezonului competițional CSA Steaua are dreptul să devină un club de drept privat pentru a putea avea drept de promovare. În concluzie, CSA Steaua are două variante: modificarea Legii Sportului sau transformarea clubului de drept public în drept privat, sub forma unei societăți comerciale sportive pe acțiuni, unde Ministerul Apărării poate să rămână acționar unic”, a declarat Burleanu în conferința de presă.