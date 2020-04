Veşti bune vin Bihor, de la familia de orădeni care a fost toată infectată cu virusul care a speriat o lume întreagă. Tatăl, mama, cei trei copii, precum şi bunicii din partea mamei, sunt aproape de a ieşi din carantină după ce şi al doilea test le-a ieşit negativ.

Familia de orădeni infectată de la mic la mare cu virusul care a speriat planeta: Nu vă fie frică, vin „cosmonauții”

Toată familia din Oradea, Bihor, a fost pusă în carantină după ce s-a aflat că aproape toţi au fost infectaţi cu coronavirus, scrie ebihoreanul.ro. Samuel şi Anca sunt o familie împlinită. Ele este IT-ist, ea farmacistă. Au trei copii: un fiu, Luca (10 ani), şi două fete, Iulia (8 ani) şi Patricia (1 an şi 3 luni). Aceştia stau în Ioşia şi împart casa cu tatăl Ancăi (64 ani) şi mama ei (63 ani). Nimeni nu are idee cum a ajuns virusul ucigaş în casa lor. De asemenea, familia este una credincioasă şi frecventează Biserica Baptistă Speranţa din Oradea.

Iniţial au bănuit că au o simplă răceală după ce serviseră cu toţii câte o îngheţată. Totul a început cu dureri în gât. „A început cu dureri de gât. Am crezut că de la o îngheţată„, îşi aminteşte Samuel.

Pe data de 16 martie bărbatul a ieşit la farmacie să cumpere un medicament pentru gât. „Apoi am simţit şi răceală, nasul înfundat, aşa că am luat şi Paracetamol„, mai aminteşte Samuel. Bărbatul a ieşit a doua zi din casă ca să îşi ducă o fetiţă la doctor, întrucât îi ieşiseră nişte bubiţe. Din fericire, după cum aveau să arate analizele, era doar o boală a copilăriei, rozeola infantum.

Socrul a picat la pat după două zile

Primul cu simptome serioase de Covid-19 a fost tatăl Ancăi. După două zile, acesta a avut frisoane, iar pe 20 martie febra l-a pus la pat. În seara aceea a dat primele semne şi Luca, băiatul familiei. „S-a întins în pat, zicea că nu mai are energie„, a povestit tatăl copilului.

A urmat o noapte de coşmar. „Tata socru respira greu, i-am ţinut geamul deschis, să aibă aer„, povesteşte Sami. A doua zi a sunat medicul de familie care le-a spus să nu mai iasă din casă şi să ia în continuare Paracetamol, pentru scăderea temperaturii, şi sirop contra tusei.

Duminică, pe 22 martie, soţia şi soacra, care era şi astmatică, aveau „simptome mai apăsate”. Respirau tot mai greu, iar soţia lui Samuel a avut şi probleme digestive.

Când Samuel a realizat că nu mai are nici miros i-a fost clar că sunt infectaţi cu bnoul virus. Astfel, medicul de familie le-a spus să sune la 112 şi să anunţe problemele cu care se confruntă. „Ne-a ascultat cineva de la DSP, ne-au întrebat dacă am călătorit sau am fost în contact cu cineva care a călătorit sau care avea simptome. Apoi a sosit un echipaj să ne recolteze probe„, a povestit Samuel.

Echipajul medacal care a ajuns la locuinţa oamenilor au decis că socrul trebuie dus la spital. „A prins ultima zi în care Infecţioasele au fost pe Republicii, vizavi de Crişul. Seara, la telefon, ne-a spus că i-au pus o mască cu oxigen. A doua zi a fost mutat, ca toţi ceilalţi de acolo, la Spitalul Municipal, în Rogerius„, a amintit Samuel.

Medicii unde a ajuns socrul lui Samuel s-au comportat foarte bine şi au ţinut legătura telefonică cu familia. „Îi dau numele pentru că a fost ireproşabil: dr. Iulian Zaporojan. Ne-a spus cum era tata socru şi ne-a dat câteva sfaturi şi pentru noi. Impecabil s-au purtat şi cei de la DSP, şi cei care au venit la noi, şi cei cu care am vorbit de mai multe ori la telefon. Toţi m-au ascultat cu răbdare şi mi-au dat îndrumări. Se vedea că au proceduri, s-au purtat ca la carte„, a mai spus Samuel.

Tot pe 25 martie, un alt echipaj de la DSP a venit să recolteze probe şi de la ceilalţi din casă. Sami spune că nici în aşteptarea rezultatelor nu s-au lăsat cuprinşi de panică, ci s-au rugat în linişte. „Am fost liniştiţi în momentul când le-am primit”, spune bărbatul. „Dumnezeu a pus pace în inimile noastre”, l-a completat Anca.

Medicii au hotârât să îi lase în carantină la domiciliu

După ce le-au fost făcute teste la toţi membrii familiei, medicii au vrut să le ia la spital şi pe Anca şi pe mama ei. „Le-am explicat că soţia încă alăptează şi nu vrem să fie dusă. Au cerut lămuriri de la şefi şi până la urmă au luat-o doar pe soacră, internată în acelaşi salon cu tata socru. Mie şi copiilor ne-au luat probe, dar numai eu şi Luca am ieşit pozitiv, fetele nu. Ne-am mirat, că respiram acelaşi aer, dar la insistenţele noastre am fost lăsaţi împreună acasă, cu tratament„, a mai declarat Samuel.

Între timp, familia ţinea legătura prin telefon cu vârstnicii din spital. „Ne-am liniştit şi mai mult când o mătuşă, doctoriţă în Germania, ne-a spus că ceea ce primesc socrii aici este exact ca acolo. După câteva zile, de altfel, au început să se simtă mai bine. Acum, tata socru nu mai are mască de oxigen, mănâncă şi s-a întremat. Mama soacră e doar pe Paracetamol şi îl ajută să se ridice, aeriseşte salonul…„, spune Sami.

Astfel, duminică, toată familia se simţea bine, şi cei din casă, şi socrii din spital. Joi, o echipă DSP le-a recoltat noi probe, iar a doua au aflat că testele au ieşit negative. „Ne considerăm vindecaţi şi vrem să dăm speranţă şi celorlalţi. Dacă ar fi să dau un sfat, este ca oamenii să rămână calmi, pentru că aşa au mai multe şanse să treacă peste toate. Le spunem tuturor: nu vă fie frică, fiţi sinceri şi aveţi încredere în autorităţi şi în medici!„, a concluzionat Samuel.