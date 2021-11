Familia Corinei Caciuc rupe tăcerea despre relația cu Laurențiu Reghecampf. Detalii noi

Laurențiu Reghecampf trăiește o poveste de dragoste cu amanta sa, Corina Caciuc. Tânăra de 29 de ani, din Deva, i-a furat inima antrenorului, mai multe surse sugerând că noul cuplu ar aștepta chiar un copil. Recent, familia Corinei Caciuc ar fi reacționat și a vorbit despre relația pe care fiica lor o are cu Laurențiu Reghecampf. Ce spun rudele amantei antrenorului despre noul cuplu.

Ce spune familia Corinei Caciuc despre relația acesteia cu Laurențiu Reghecampf

Corina Caciuc este noua iubită a soțului Anamariei Prodan, de care Laurențiu Reghecampf a anunțat că divorțează. Tânăra, în vârstă de 29 de ani, este originară din Deva, însă părinții săi au trăit o lungă perioadă de timp în Botoșani, acolo unde au mai multe rude. Se pare că familia Corinei Caciuc a vorbit recent despre relația fiicei lor cu Laurențiu Reghecampf, exprimându-și părerea cu privire la legătura dintre cei doi.

Familia a păstrat legătura cu rudele din Botoșani, mai cu seamă că tatăl Corinei a avut o dispută cu o rudă în contextul unei moșteniri, potrivit surselor botosaneanul.ro. Amanta lui Laurențiu Reghecampf are și o soră mai mare, care are propria sa familie. Se pare că mama și tatăl Corinei Caciuc sunt încântați de relația pe care o are fiica sa cu antrenorul de la Universitatea Craiova. Totodată, aceștia și-au arătat nemulțumirea cu privire la subiectele apărute în presă, însă nu își doresc să intervină în cuplu.

Laurențiu Reghecampf, despre divorțul de Anamaria Prodan

Relația dintre Laurențiu Reghecampf și iubita sa pare să fie una extrem de serioasă, cei doi urmând chiar să aibă un copil împreună. De asemenea, cuplul s-ar fi mutat la Craiova, acolo unde antrenorul se ocupă de fotbaliștii echipei orașului.

În plus, mai multe surse susțin că viitori părinți urmează să își țină fetița în brațe în aproximativ șase luni. Vestea este una îmbucurătoare, mai cu seamă că Reghe are numai băieți, pe Luca și Laurențiu Jr. Deocamdată însă, antrenorul nu a încheiat socotelile cu Anamaria Prodan.

Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu, a spus Reghe, potrivit cancan.ro.

„Am depus actele de divorț”

Reghecampf a recunoscut că a depus actele de divorț, însă își dorește să păstreze în intimitate relația sa cu fosta soție și cu actuala iubită.