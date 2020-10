Familia Becali, lovită de virusul pandemiei! Care e starea lor de sănătate

Au existat zvonuri că Gigi Becali ar fi fost infectat cu noul coronavirus. Au fost infirmate de MM Stoica. Astăzi aflăm că frații Becali ar fi infectați cu noul coronavirus.

De curând zvonurile conform cărora Gigi Becali ari fost infectat cu noul coronavirus au fost infirmate de MM Stoica. Dar nu același lucru putem spune de frații Becali. Sursele spun că frații Becali, Giovanni și Victor sunt infectați cu noul coronavirus. Conform celor de la Pro Sport, frații Becali ar fi fost depistați pozitiv la testul pentru COVID-19, dar starea lor de sănătate este una stabilă. Deși, celebrul lor văr, Gigi Becali, a reușit să stea departe de ce se întâmplă, se pare că frații Becali nu au reușit același lucru.

Din păcate actuala situație nu le-a priit celor doi impresari FIFA, partea financiară având cel mai mult de suferit. Conform surselor, frații Becali au o formă mai ușoară a infecției și, deocamdată, nu necesită spitalizarea. Conform protocoalelor aceștia vor sta la izolare la domiciul lor pentru o perioadă de 14 zile.

Cu toate astea frații Becali au comentat ultimele prestații ale echipei naționale a României în calificările pentru EURO 2021, și au criticat deciziile de tactică ale antrenorului Naționalei.

”Noi nu trebuie să ne avântăm prea mult. Am bătut Austria, am făcut egal cu Irlanda de Nord acasă, meritam să câștigăm. Am bătut Austria, calificată la Campionatul European. Nu mai au chef de această Ligă a Națiunilor. Austria a jucat fără 4-5 titulari, oameni de bază. Aici ne-am păcălit noi că ne vom califica. Dacă îi băteam pe islandezi, nu câștigam cu ungurii. Islandezii au de 10 ani o echipă națională. Acești bătrâni vor mai juca un turneu final, vă spun eu”, a spus Ioan Becali, la Digi Sport.