Falsez pentru Tine, LIVE pe PRO TV. Cum pot să văd emisiunea online

Falsez pentru tine a fost una dintre cele mai așteptate emisiuni de la Pro TV. A avut debutul pe 18 iulie, deși show-ul fusese anunțat încă din 2018, însă, premiera a fost amânată. Emisiunea a avut deja două ediții și doi invitați speciali, Damian Drăghici și Mihai Mărgineanu. Ei au avut un rol extrem de important în soartă celor care au venit să își încerce norocul. Iată cum poți să vezi emisiunea Falsez pentru tine online.

Falsez pentru tine a început pe 18 iulie, la Pro TV

Pentru cei care nu ați putut urmări emisiunea la tv, iată că o puteți urmări online, iar potrivit protvplus, puteți face asta, fără a avea un cont plătit. Show-ul Falsez pentru tine este un show de voci făcut după formatul internațional I can see your voice.

Prezentatorul emisiunii Falsez pentru tine este Mihai Bobonete, iar alături de acesta în platou se află și Anna Lesko, Monica Anghel, Gojira și Răzvan Fodor. De asemenea, în fiecare ediție a emisiunii va exista un invitat, care va fi ajutat de cei aflați în platou, să facă alegerea potrivită în privința concurenților. Cele patru vedete își vor spune părerea pentru a ajuta fiecare invitat special să descopere care dintre concurenții de pe scenă, falsează sau nu.

În 2018, Pro TV a lucrat pentru show, cu Dana Mladin, unul dintre cei mai vechi producători ai Antenei 1. Chiar dacă în urmă cu doi ani, show-ul era deja filmat, postul a decis să nu mai difuzeze emisiunea.

Ce se întâmplă în fiecare emisiune

Câte un interpret cunoscut din muzica românească va trebui să analizeze talentul concurenților aflați pe scenă, pentru a descoperi cine are voce și cine falsează. Acest lucru se întâmplă până ca acesta să înceapă să cânte. Invitatul elimină concurenții despre care crede că nu au voce, iar totul va fi dezvăluit la final.

Aici intervine treaba celor patru consilieri ai emisiunii, care își vor folosi experiența și intuiția pentru a afla dacă un concurent știe să cânte sau falsează. Abia la final, telespectatorii vort afla adevărul.

La finalul emisiunii telespectatorii vor urmări un duet de excepție între concurentul finalist și cântărețul celebru. Acest lucru se întâmplă doar dacă invitatul special face alegerea bună.

Cine a câștigat prima ediție a emisiunii Falsez pentru tine

În prima ediție au existat opt concurenți, iar dintre aceștia, Damian Drăghici a ales-o câștigătoare pe Mirela Bobe, la Falsez pentru tine. Aceasta este asistent manager în cadrul unei firme, iar la finalul emisiunii a cântat în duet cu Damian Drăghici, melodia ”În stație la Lizeanu”. Astfel, cei prezenți s-au convins că alegerea a fost inspirată.