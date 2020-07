Care sunt regulile emisiunii de la PRO TV Falsez pentru Tine

Emisiunea Falsez pentru tine a fost una dintre cele mai așteptate de la Pro tv. După doi ani de la anunțarea proiectului, cu Mihai Bobonete prezentator, iată că emisiunea a intrat în grilă, în această vară. În toamna anului 2018 a fost amânată. Prima ediție a emisiunii a început pe 18 iulie, de la ora 22.45, cu un invitat special, iar spectacolul a fost garantat. Iată care sunt regulile emisiunii Falsez pentru tine, de la Pro tv.

Regulile emisiunii de la PRO TV sunt simple și amuzante

Printre cei prezenți în emisiune se numără Anna Lesko, Monica Anghel, Gojira și Răzvan Fodor. Mihai Bobonete este prezentatorul show-ului. Mai mult, în fiecare ediție, un invitat special va fi prezent alături de concurenți. Dacă în prima ediție Damian Drăghici a fost cel ajutat de colegi, să descopere care dintre concurenții de pe scenă falsează sau nu, în cea de-a doua ediție a venit rândul lui Mihai Mărgineanu.

Dana Mladin a fost producătoarea emisiunii Falsez pentru tine, unul dintre cei mai vechi producători ai Antenei 1. Deși în 2018 show-ul era filmat, s-a decis ca emisiunea să nu se mai difuzeze.

Ce se întâmplă în show-ul Falsez pentru tine

Falsez pentru tine este creat după un format international, I can see your voice. Regulile jocului sunt foarte simple. În fiecare ediție, un artist cunoscut în muzica românească trebuie să analizeze opt concurenți aflați pe scenă. El trebuie să decidă dacă aceștia au voce sau falsează, însă, înainte ca ei să înceapă să cânte. În fiecare rundă, invitatul elimină concurenții despre care crede că nu au voce. Totul va fi dezvăluit la final.

Fiecare invitat special va avea ajutorul celor patru consilieri ai emisiunii. După fiecare rundă, cei aflați acasă în fața televizoarelor vor afla adevărul. A fost dat afară din concurs un concurent cu voce sau unul fără voce?

Dacă vedeta, care este invitat special face cele mai bune alegeri, la finalul ediției vom urmări un duet spectaculos între concurentul finalist și interpretul celebru.

Cine este Mihai Bobonete, prezentatorul emisiunii Falsez pentru tine

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai simpatici actori de pe micul ecran. Rolul lui din Las Fierbinți i-a adus milioane de fani și este extrem de apreciat. Pe lângă serial, acesta mai este implicat și în alte proiecte importante. El nu are diplomă de actor, dar are în CV roluri importante jucate în filme sau în seriale TV. De asemenea a realizat emisiuni de succes, dar și reclame.