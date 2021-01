Faimoasa de la Survivor România a leșinat în timpul probei. Momente îngrozitoare la Kanal D, a venit ambulanța

Popularul show Survivor România 2021 este în plină desfășurare, difuzat de Kanal D. Au fost și momente tensionate între concurenți, dar și momente dramatice. Unul din aceste momente dramatice au avut-o în centrul atenției pe Majda, din echipa Faimoșilor.

Fosta colegă a lui Cristi Brancu, Majda Aboulumosha, a decis să-și încerce și ea rezistența în cadrul noului show Survivor România 2021, difuzat de cei de la Kanal D. A intrat în echipa Faimoșilor, alături de Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan. Din echipa mai fac parte Amna, Roxana Nemes, Culiță Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador, Simona Hapciuc și Georgiana Lupu.

În cel mai recent episod din Survivor România 2021, din păcate, Majda a avut probleme de sănătate ce au necesitat intervenția medicilor. Deși considerată una din cele mai puternice concurente din echipa faimoșilor, Majda a resimțit oboseala, stresul și lipsa hranei.

Fanii show-ului au putut observa starea concurentei, aceasta de altfel, le spusese colegilor de echipă, înainte de una din probe că nu se simte bine. Deși, inițial, Majda a vrut să participe la probă, a fost nevoie de intervenția medicilor, care i-au interzi să mai participe. În timpul probei i s-a făcut rău, colegii de echipă intervenind imediat, ducând-o pe Majda pe brațe la medic.

”Mă doare foarte tare stomacul și îmi vine să vomit, dar nu am ce să fac. N-am cum, că cedez punctul după. (…) Am vomitat un pic mai devreme și sunt foarte amețită, dar eu intru. Dar am vomitat doar apă așa și ușor galben. Suc gastric? Nu știu, mă doare rău de tot aici (n.r stomacul).

Dar nu de la început, dar mă duc. Adică le simt foarte amorțite (n.r buzele), nu știu de ce. De azi-noapte cred că mă doare.”, i-a mărturisit Majda medicului.