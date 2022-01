Lovitură nouă pentru afacerile lui Mihai Trăistariu: „Ca ciupercile după ploaie”

Mihai Trăistariu face el ce face și mereu ajunge în centrul atenției mass-media. Recent, reputatul cântăreț a dat o nouă lovitură în afaceri. Chiar dacă pandemia a limitat activitatea artiștilor, Mihai Trăistariu s-a descurcat pe plan material, de când închiriază câteva garsoniere la malul mării pentru turiștii aflați în vacanță. Cu toate acestea, se pare că vedeta a avut parte de o veste neplăcută.

Afacerea din domeniul imobiliar a lui Mihai Trăistariu are real succes pe litoral. Fostul concurent de la Te Cunosc De Undeva are câteva garsoniere situate la etajul 5 al unui bloc de pe malul Mării Negre, în stațiunea Mamaia.

În fiecare an, artistul închiriază apartamentele, pe timp de vară, pentru turiștii care vor să se bucure de o vacanță relaxantă, la malul mării. Afacerea merge foarte bine, întrucât cântărețul a primit încă de la începutul lunii ianuarie cereri de a închiria garsonierele, pentru anumite intervale la vară.

Recent, însă, Mihai Trăistariu a primit o lovitură din partea dezvoltatorilor din zonă, care au ridicat un hotel fix în fața blocului unde sunt garsonierele pe care el le deține. Astfel, interpretul se teme de faptul că turiștii vor renunța la serviciile sale, acum că priveliștea superbă către mare a dispărut, fiind blocată de hotel.

„La început când s-a construit aici blocul în care am garsonierele, era zonă deschisă. Aveam vedere la mare, din pat. Între timp, au apărut clădiri noi și hoteluri ca ciupercile după ploaie. S-a dezvoltat foarte mult zona de Nord în Mamaia și toată lumea vrea hotel la malul mării.

Cu toate acestea, Mihai Trăistariu este mulțumit de faptul că ai lui clienți fideli îl caută an de an, iar în ianuarie 2022 a primit deja 10 cereri de cazare în doar 24 de ore. Artistul mărturisește că, în vara lui 2021, luna august a fost ocupată complet de chiriași.

„Am dat drumul la rezervări la apartamente. Deja am 10 rezevări de ieri până azi! Eu am anunțat pentru aprilie deschidere de sezon și a vrut cineva a vrut sămbăta asta! Deja trebuie să pregătesc apartamentul. În principiu, lumea rezervă pentru luna iunie, că e mai ieftin. Pentru iulie și august e mai scump.

Vara trecută, luna august a fost plină, am avut record. Primii patru-cinci ani vreau să măocup eu, după care o să angajez un manger că nu mai am timp. Acum am doar o cameristă și un administrator”, a completat Mihai Trăistariu pentru sursa citată.