Factura incredibilă la curent primită de Jean Paler. Actorul are deja o pensie rușinoasă (exclusiv)

România trece prin momente extrem de grele, cel puțin din punct de vedere economic, că despre cel politic nu mai vorbim. În acest context, al crizei, guvernanții au luat decizia ca pe banii de la CE să demareze mai multe programe sociale de ajutorare a celor cu venituri mici, printre care și cel de suport la plata facturii la curent, alocând în două tranșe 1.400 de lei, sub forma de carduri. Deși cu o pnesie mică, celebrula ctor Jean Paler spune pentru Impact.ro că nu a primit aceste sume, în contextul în care a fost emisă și o factură incredibilă la curent pe numele său.

De mai bine de 30 de ani românii s-au obișnuit cu discursurile populiste venite din partea clasei politice, indiferent de coloratura sa. Dar ultimii ani, sub presiunea unor crize consecutive l-a adus pe românul de rând în pragul unui faliment nedorit. Devalorizarea leului, prețurile exagerate și costul vieții sunt în acest moment subiectele despre care se vorbește la orice colț de stradă.

Războiul din Ucraina a adus o altă formă, mult mai severă, a crizei în care ne aflăm ce a dus la explozia de prețuri la gaze și curent electric. Spre norocul guvernanților, Comisia Europeană a pus la dispoziția statului român, sub formă de fonduri nerambursabile dar și ca împrumuturi, sume de bani care au putut fi folosite în programele sociale demarate în cești ultimi trei ani.

Acesta este tabloul actual, iar facturile la curentul electric, deși prețurile sunt plafonate, ajung la sume de ordinul miilor de lei. Nici Jean Paler nu a scăpat, din păcate, de o astfel de situație, iar factura pe care a primit-o acasă, este una uriașă:

Dar a rămas totuși o problemă, și anume acei pensionari care încasează lunar pensii mici, de mizerie, deși punctul de pensie a crescut de la 1 ianuarie 2023, precum și salariul minim brut pe economie. În acest context, chiar cu acele sume de 1.400 de lei, sub forma de vouchere pentru facturile la energie, mulți români nu reușesc să facă față cheltuielilor, iar printre aceștia se numără și Jean Paler, care a vorbit în exclusivitate pentru Impact.ro despre situația sa și despre pensia extrem de mică pe care o încasează:

„Mie nu mi-au dat nimic, deși am pensie de 1.500 de lei. Și să vă zic și de ce. Eu, vara, timp de o lună, mai merg la mare, cu contract. Așa că am primit acasă înștiințare că depășesc limita de 2.000 de lei, și că nu mă încadrez pentru cele două ajutoare, de 400 de lei, care se dau deja. Dar, ce să fac?

Mai merg la mare, ca să am din ce trăi. De fapt, trebuie să merg, ca să mai adun niște bănuți. Dacă stau acasă, ce rezolv? Acolo merg și mai câștig ceva, pentru perioada de iarnă. Nu am nevoie de banii lor, chiar i-aș fi dat înapoi. Îmi fac banii mei, nu mă onorează absolut deloc să primesc vouchere sociale, nu îmi trebuie nimic. Da, pentru alții, acest ajutor este vital, sunt convins că pentru foarte mulți acele câteva sute de lei de ajutor sunt mană cerească.

Eu sunt atât de supărat și de nervos pe ei, pe politicieni, că ne-au adus unde ne-au adus. Regret atât de mult că nu pot să ies în stradă, din cauza problemelor de sănătate, ca să fac greva foamei, față de sărăcia din țară. Am fost la Revoluție, am stat pe baricade, toate zilele acelea. De fapt, toată generația noastră a fost în stradă, am venit de la Sinaia, la București, atunci. Am crezut că poate se mai schimbă ceva. Nimic.”, a povestit Jean Paler, în exclusivitate pentru Impact.ro.