Facilitățile de care se bucură Elena Udrea în închisoare. Cum arată celula în care stă fostul ministru, Adrian Alexandrov a dat detalii

Elena Udrea, fost ministru și una dintre cele mai controversate figuri ale politicii românești, execută o pedeapsă de șase ani de închisoare la Penitenciarul Târgșor, unde a ajuns în iunie 2022, după extrădarea sa din Bulgaria. Condamnată pentru luare de mită și abuz în serviciu în celebrul Dosar „Gala Bute”, fosta politiciană a depus recent o cerere de revizuire a condamnării sale. Cererea a fost respinsă în primă instanță la Secția Penală, dar Udrea are șansa de a primi o decizie finală pe 12 noiembrie 2024, când va afla dacă va fi acceptată sau nu revizuirea cazului său.

În timp ce așteaptă rezultatul acestui demers juridic, Udrea își execută pedeapsa la Târgșor, într-un mediu despre care iubitul său, Adrian Alexandrov, oferă detalii. Într-un interviu recent, Alexandrov a descris condițiile de trai ale fostului ministru, menționând că celula în care aceasta locuiește este dotată cu televizor și frigider, facilități care nu reprezintă un privilegiu special pentru Udrea, ci sunt disponibile tuturor deținuților.

„Nu am intrat niciodată în Penitenciarul de Târgșor, să văd condițiile de acolo. Știu de la ea că nu sunt cele mai confortabile condiții. Cred că sunt paturi suprapuse, parcă așa îmi aduc aminte, are televizor în cameră, cred că toată lumea are, nu este ea privilegiată,” a declarat Alexandrov într-un podcast moderat de Bursucu.