Extraterestru gigant, depistat în Antarctica cu Google Earth. Cum arată creatura de 20 metri înălțime

Un extraterestru gigant, de cel puțin 20 de metri înălțime, ar fi fost depistat în Antarctica, la intrarea într-o peșteră. Existența acestor ființe care provin din afara globului terestru este intens dezbătută de zeci de ani, însă, acum, vânătorii de extratereștri ar avea „dovada“, sub forma unui uriaș surprins prin intermediul Google Earth. Mai multe detalii, în continuare.

Vânătorii de extratereștri cred că au surprins, prin intermediul Google Earth, un extraterestru de dimensiuni uriașe, cel puțin 20 de metri înălțime, în Antarctica. „Dovada“ constă în câteva imagini care au surprins o creatură imensă, plasată foarte aproape de o deschizătură, asemenea unei uși, care, potrivit unui celebru vânător de extratereștri, Scott C Waring, ar avea o înălțime de 22 de metri.

„Am sesizat o siluetă imensă azi, în Antarctica, și se află foarte aproape de o intrare la fel de mare, spre o gură de peșteră“, a scris Waring pe blogul său, ET Database, potrivit express.co.uk.

Imaginea ar fi fost făcută de un satelit, „un obiect fără prejudecăți și fără intenție“, potrivit vânătorului de extratereștri.

„Acum, sistemul de măsurare Google spune că silueta are 20 de metri. De asemenea, intrarea în peșteră are 22 de metri înălțime. Pare să se potrivească. Acum, un extraterestru înalt de 20 de metri ar lua lumea prin surprindere dar, sincer, ce are a face mărimea cu inteligența?“

Mă gândesc că nimic. Dovezi cu apariția unor extratereștri înalți de 4-5 metri au venit, în trecut, din Rusia, la fel cum de multe ori au fost găsite schelete uriașe, asemănătoare oamenilor. Această fotografie a fost făcută de un satelit, un obiect fără prejudecăți, fără intenție, care nu înregistrează decât ceea ce vede“, consemnează Scott C Warings.