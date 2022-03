Exercițiu NATO în județul Galați. Sute de militari americani și români au participat

Exerciții NATO la care au participat soldați români și americani au avut loc în județul Galați. Aproximativ 1.600 de soldați au fost prezenți în poligonul din Smârdan, acolo unde au avut loc exercițiile.

În poligonul militar s-au antrenat circa 900 de soldați, dintre care 700 au fost americani. Exercițiul militar a fost planificat încă din luna decembrie și a început în primele zile ale acestei luni. Este pentru prima oară pentru americani când participă la un exercițiu militar pe teritoriul României.

„Exerciţiul e o experienţă grozavă, din care am avut de învăţat. Am avut oportunitatea să lucrăm cu tancurile româneşti, cu soldaţii români, dar şi cu alte elemente din armata SUA. Am învăţat mult în tot acest timp”, a spus Jeffry Kazmi din armata SUA.