EXCLUSIV Vedetă din România, la un pas de moarte! A rămas cu mașina pe marginea prăpastiei

Mariana Moculescu, fosta soție a celebrului compozitor Horia Moculescu, a văzut moartea cu ochii, marți, la munte, unde se afla cu bunul ei prieten, actorul Cătălin Lungu. La un moment dat, mașina lor a rămas împotmolită pe un drumul înzăpezit, din apropierea lacului Scropoasa, și orice manevră a șoferului le-ar pus viața în joc. Disperați, Mariana și Cătălin au sunat la 112, pentru ajutor: ”Ne-au salvat jandarmii montani, au dat la lopată. Ce spaimă am tras, soră cu moartea!”, a declarat Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru Playtech. Cătălin, șoferul mașinii cu bucluc, ne-a povestit, cu lux de amănunte, despre experiența care i-a dat, la propriu, palpitații.

Mariana Moculescu: ”Noroc cu jandarmii, ei au dat la lopată!”

Și-a dorit să plece la munte, ca să respire aer curat, la vreme de pandemie, însă a trecut printr-o adevărată aventură, ca să-și vadă visul împlinit. Marți, Mariana Moculescu a plecat spre Sinaia, împreună cu prietenul ei suflet, actorul Cătălin Lungu, fără să se gândească măcar o secundă că putea fi un drum fără întoarcere: ”Am rămas cu mașina pe un drum înghețat, spre Lacul Scropoasa, nu mai puteam da nici înapoi, nici înainte, la stânga era prăpastie. Am sunat la 112, au venit jandarmii montani, ei au dat la lopată, noroc cu ei. Mi-a fost tare frică. Am tras o spaimă soră cu moartea!”, a declarat Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru Playtech.

Au rămas blocați pe drumul înghețat din apropierea Lacului Scropoasa

Colegul ei de suferință, actorul Cătălin Lungu, ne-a oferit mai multe detalii tehnice: ”Am fost marți cu buna mea prietenă, Mariana Moculescu, la munte, ca să mâncăm o pizza și să mai povestim. Am hotărât sa vedem Lacul Scropoasa, care se află deasupra localității Moroieni, lângă Sinaia. Drumul bun, uscat, dar la un moment ne-am trezit că totul e înzăpezit. Sunt cam 15 km de mers pe munte. Primii 12 km erau buni, apoi, din povești în povești, ne-am trezit că mergem pe zăpadă. Înainte cu 830 m de Lacul Scropoasa am realizat că urma o panta plină de gheață, iar pe stânga era prăpastie. Drumul se îngustase. I-am spus Marianei că nu mai putem coborî pentru că e pantă abruptă, gheață și prăpastia foarte aproape. Se dă și ea jos din mașină, ca să se uite. Mașina, echipată cu cauciucuri de iarnă, noi. Degeaba. Am întors mașina acolo, în pantă, și, când să urc, mașina patina. Și, dă-i și balanseaz-o, degeaba! Mașina se ducea în spate. Puneam frână, alunecam spre prăpastie. Am tras frâna de mână și am încercat să plec așa. N-a fost chip. Rămăsesem în rampă, după ce am întins mașina, într-o curbă, pe partea stângă”.

Cătălin Lungu, șoferul mașinii: ”Jandarmii au venit în 25 de minute!”

Din păcate, nu i-a ajutat nimeni, deși au trecut mai mulți șoferi pe lângă ei: ”Au trecut câteva mașini, ne-au salutat șoferii și și-au văzut de drum. Am dat cu spatele ca să iau avânt și am rămas blocat cu roata din spate într-o groapă de pe șosea. Panică mare. Am sunat la 112, oamenii au fost foarte prompți, prietenoși, au trimis o mașina de jandarmi montani, în circa 25 de minute. Au pus pământ sub roți, ne-au împins și am reușit să plecăm. Nu la lac, ci direct spre Sinaia la restaurant, apoi la Brașov”. Cătălin și Mariana au ajuns apoi cu bine, în București: ”Am ajuns acasă pe la orele 23.00, eram rupți de oboseală. A fost o zi cu emoții, puteam muri acolo, noroc cu jandarmii!”, a mai adăugat Cătălin Lungu, în exclusivitate pentru Playtech.