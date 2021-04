EXCLUSIV Vedetă din România, în prima linie la protestele din Franța. Suferă pentru artiștii români: ”Pepe se chinuie pe nimic!”

Actrița Rona Hartner (48 de ani) urmăreşte cu atenţie protestele românilor de la Bucureşti sau din alte colţuri ale ţării. Stabilită în Franţa, pe Coasta de Azur, Rona a anunţat, în exclusivitate pentru Playtech.ro, că şi ea s-a implicat în protestele organizate de obicei la finele săptămânii, în oraşul cel mai apropiat de casa sa, la Toulon: “Să nu credeţi că din punct de vedere al evoluţiei bolii situaţia e mai bună în Franţa. Nici pomeneală!”, spune ea, care îi compătimește sincer pe artiștii români, inclusiv pe bunul ei prieten, Pepe, care susține spectacole online, pe Internet, alături de alți soliști.

Rona Hartner ne-a mai spus:

Actrița este la curent şi cu mişcările de protest din România:

“Sunt uşor diferite faţă de cele din Franţa. Spre exemplu, artiştii din Franţa au primit un sprijin financiar din partea statului. Eu, spre exemplu, am avut concerte online şi fiindcă am apelat doar la muzica mea, fără cover-uri, am primit nişte bani. Nu mulţi, dar am primit! La Bucureşti nu se întâmplă asta. Pepe, spre exemplu, îl văd că se chinuie pe nimic. Iar asta îţi lasă un gust amar!”.