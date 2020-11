Vedetă a muzicii în anii ’90 cu trupa ”Class”, solista Mihaela Cernea s-a reprofilat după retragerea din lumina reflectoarelor, fiind profesor pentru o nouă generație de cântăreți. În plus, și-a deschis propria sală de fitness și de yoga. Mihaela are 43 de ani, dar arată la fel de bine ca acum 25 de ani când a debutat în muzică alături de Mihaela Florea, de Florin Cojocaru și de fratele ei, Vlad Cernea. Ea ne-a povestit, într-un interviu exclusiv pentru Impact.ro, despre familie și afaceri.

Mihaela Cernea nu se teme de virusul ucigaș

De muzică nu s-a lăsat de tot, doar s-a retras de pe scenă. Cântă doar foarte rar și pregătește micile talente, le șlefuiește, iar principalul beneficiar al prețioaselor sale lecții este chiar Leon, fiul ei, care are propria trupă – Alarma. Leo este toboșar ca unchiul lui, talentatul Bubu Cernea, și ca bunicul lui, Mișu Cernea, baterist celebru care a colaborat cu unele dintre cele mai vechi trupe rock românești – Mondial și Sfinx (actualmente, Sfinx Experience). Mihaela Cernea are o familie-model, este căsătorită cu pictorul Costin Craioveanu și au doi copii, pe Leon (15 ani) şi pe Leia (12 ani). Cum s-a descurcat familia de artiști la vreme de pandemie, ne-a spus chiar solista într-un interviu exclusiv.

Mihaela, cum v-a fost afectată viața, în pandemie?

Da, într-un fel, da, viața ni s-a schimbat, dar nu foarte mult. Eu am studioul chiar lângă casă. A fost doar perioada de izolare mai grea atunci când am făcut cursuri cu elevii mei online, dar acum am dat drumul la ore. Vin elevii la mine, vine lumea, stăm la distanță unii de alții, încă nu s-a îmbolnăvit nimeni. La înregistrări se stă cu mască, e ok. La canto nu se poate cu mască, dar păstrez o distanță, sunt foarte atentă.

Ești pasionată de sport. Ai investit bani într-o sală de yoga. E închisă în această perioadă?

Nu am închis afacerea, sala de sport merge încă. S-a schimbat doar modul de lucru, acum avem câte un client cu antrenorul lui. La ora de grup băgăm doar 6-7 oameni. Dezinfectăm în schimb foarte bine, ștergem pe jos cu o soluție dezinfectantă, zici că suntem la spital, e ca în sala de operație așa miroase. Unele sporturi precum pilates poți să le faci și cu mască. Acasă suntem mai relaxați. Ne temem de virus, așa e, dar trebuie să ne continuăm viața, acum nu putem să punem lacăt pe ușă.

Ce fac copiii tăi, Leon și Leia?

Copiii sunt și ei cu școala online, se mai văd cu prietenii lor, Leia-cu fetele, Leon-cu băieții. Îmi place că, totuși, mai ies, nu sunt așa speriați, au activitate, nu stau doar cu nasul în calculatoare. Purtatul de mască ne ferește, nu a avut nimeni nimic în familia noastră până acum. Am avut în schimb niște prieteni buni de-ai noștri care s-au îmbolnăvit.

Sunteți o familie de artiști. Tu te ocupi cu muzica și cu sportul, iar soțul tău cu pictura. E o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Cum vă descurcați?

Mă bucur că încă merge afacerea cu sala de sport pentru că, practic, din asta trăim și din orele de la studio pe care le dau elevilor mei. Este o perioadă mai dificilă cu banii, dar ne descurcăm. Nu am avut decât un singur concert înainte de alegeri, în rest a fost totul mort pe perioada asta.