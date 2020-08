EXCLUSIV Unde se află acum criminalul lui Emi Pian. Toți îl credeau la poliție, dar adevărul este cu totul altul. De ce s-a ținut secret

Despre interlopul Ciprian Napy, cel care l-a ucis pe liderul clanului Duduianu, s-a spus că ar fi la poliție, acolo unde dă declarații. În realitate, acesta este internat la un Spitalul din Capitală, iar starea sa este una precară. Impact.ro vă prezintă informații în exclusivitate.

S-a aflat unde este Ciprian Napy! S-a auzit că este la poliție, dar este la spital

Au trecut 12 ore de când capul lumii interlope bucureștene a fost ucis cu bestialitate de un rival, în fața unui bloc din sectorul 6 al Capitalei. În aceste momente, trupul lui Emi Pian, pe numele său adevărat, Florin Mototolea, se află la morga spitalului Floreasca din Capitală, de unde urmează să fie ridicat de către familie. În același timp, la morga penitenciarului Rahova se află trupul tatăl lui Emi, Nicolae Duduianu, cel care conducea lumea interlopă a anilor 90’, împreună cu Fane Spoitoru.

În vârstă de 75 de ani, bărbatul a făcut infarct fulminant în momentul în care a aflat că fiul lui a fost omorât. În toate aceste ore, la sediul poliției, zeci de ofițeri de la Serviciul Omoruri au interogat zeci de persoane. Au existat zvonuri conform cărora, printre cei audiați s-ar număra și criminalul lui Pian, Ciprian Napy.

Napy l-a executat cu sânge rece pe Emi Pian

În realitate, însă, acesta nu a pus nici măcar o clipă piciorul la poliție, iar impact.ro a aflat unde se ascunde bărbatul: “Cipy se află in stare gravă la spitalul Elias din Capitală. El a fost rănit de fratele lui Emi Pian. Nu a fost audiat de polițiști. Doar ceilalti prezenți, adică mai mult de zece persoane. Plus vecini, care au auzit țipete și au ieșit la geam”, ne-au dezvăluit surse sigure, care au dorit să rămână sub protecția anonimatului, din motive lesne de înțeles.

Potrivit surselor din anchetă, conflictul ar fi pornit de la faptul că membrul clanului Duduianu i-ar fi împrumutat unui bărbat suma de 50.000 lei în timpul unei partide de barbut. Bărbatul cu pricina împrumutase deja bani de la liderul clanului rival. Supărat, Ciprian Napy i-ar fi reproșat lui Emy Pian faptul că încalcă regulile nescrise, iar de acolo până la un masacru sângeros a mai fost numai o clipă.

Cum s-a întâmplat totul

“S-au înjurat 30 de secunde, apoi s-au luat la îmbrânceli, care au mai durat alte 30 de secunde. Mai apoi, Ciprian Napy a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe Pian în gât, apoi în zona plămânilor, după care a vrut să se asigure că îl termină și i-a tăiat artera femurală. Totul a durat maximum un minut, nimeni nu înțelegea cu exactitate ce se întâmplă.

Fratele lui Emi Pian l-a văzut pe acesta pe jos, într-o baltă de sânge, încă era conștient, se lupta cu Napy, care încerca să îl înjunghie în inimă. Elvis Duduianu a sărit pe Ciprian și l-a lovit îngrozitor. L-ar fi omorât, dar și-a dat seama că trebuie să își ducă fratele la spital. L-a luat în brațe pe Emi, i-a pus garou la picior pentru că ieșeau șiroaie de sânge din artera femurală și a fugit cu el la mașină, apoi la spital. Tot timpul a vorbit cu Emi, a încercat să îl țină conștient și în viață”, ne-au dezvăluit aceleași surse. În aceste momente, Elvis Duduianu se află la poliție, acolo unde dă declarații de ore bune.