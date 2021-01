EXCLUSIV Tatăl lui Oase de la Asia Express a murit. Dramă fără margini, ce boală l-a răpus

Durere mare în familia lui Oase, colegul de echipă al lui CRBL de la Asia Express. Tatăl său, în vârstă de 63 de ani a murit. Acesta a fost răpus de coronavirus.

Tatăl lui Oase de la Asia Express a murit

E dramă în familia celebrului Oase, cel care a și câștigat un sezon al emisiunii Asia Express, de la Antena 1, alături de artistul CRBL. Tatăl său a murit din cauza coronavirusului și a fost îngropat ieri, în ziua de Bobotează. Tatăl lui Oase avea de ceva timp probleme la plămâni. A stat în spital, testul i-a ieșit negativ, însă plămânul său a cedat.

După participarea la Asia Express, viața lui Oase s-a schimbat radical. Acesta a reușit să își deschidă barul la care visa de multă vreme. Deși mulți l-au avertizat că va fi greu, tatăl său și familia l-au sprijinit necondiționat.

Cum s-a schimbat viața lui Oase după participarea la Asia Express

”Ai o mică panică la început, e normal să te gândeşti de şase ori, dar am avut oameni lângă mine care m-au susţinut, am avut foarte mulţi prieteni care m-au ajutat, la propriu. De exemplu, barmanul a plecat de la un alt bar ca să vină la noi şi noi am păstrat legătura cu acel bar, ne-au ajutat. Am creat o comunitate de oameni mişto şi nu ne-a fost ruşine să cerem ajutor. Părinţii mei, când le-am zis ce vreau să fac, au sărit de pe scaun şi au zis „hai!’. M-au ajutat enorm, tata cred că mai are puţin şi mă şi bate ( râde) la cât l-am stresat”., a povestit Oase pentru VIVA!

Cu toate acestea, celebritatea nu l-a schimbat pe Oase, care mărturisește că nu prea știe el să fie ”celebru”.

„Eu nu ştiu să fiu celebru! Nu prea mă descurc. Se uită lumea la mine pe stradă şi îmi vine să mă opresc să îi întreb ce au. Îmi place ceea ce fac, îmi place că am ajuns acum coprezentator la Asia Express sezonul trei, dar e altceva când te opreşte omul şi te întreabă sincer ce faci. Eu vorbesc cu oricine, am stat de vorbă la un moment dat o oră cu trei oameni ai străzii, care m-au recunoscut.

Lumea când te vede la TV, te categoriseşte într-un fel. Mi se întâmplă să mă vadă şi să îmi zică „a, tu nu eşti cu fiţe!’. Eu sunt eu, nu s-a schimbat nimic”. a declarat Oase pentru sursa citată.

Cu toate acestea, după terminarea show-ului de la Antena 1, o schimbare radicală a survenit în viața lui Oase, și anume, s-a certat cu cel mai bun prieten al său, CRBL, acesta din urmă acuzându-l de trădare. CRBL însă s-a mutat din România de ceva timp, iar acum trăiește în Spania.