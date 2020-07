EXCLUSIV Stomatologul vedetelor a găsit o soluție pentru a rezista în vremuri de pandemie. Ce se întâmplă acum în cabinetele de lux

„Medicul Vedetelor”, stomatologul Lucian Manea ne-a vorbit deschis despre cum a rezistat în plină pandemie, ce măsuri de siguranță a luat în propriul cabinet, dar și care sunt cele mai frecvente afecțiuni dentare pe care le tratează.

Stomatologul vedetelor a găsit o soluție pentru a rezista în vremuri de pandemie

Pandemia de coronavirus a afectat extrem de mult și industria stomatologică. Medicii au fost nevoiți să își închidă cabinetele și nu li s-a permis să trateze nici măcar urgențele. De pe data de 15 mai, o dată cu trecerea de la starea de urgență la cea de alertă, cabinetele s-au redeschis, însă Ministerul Sănătății i-a obligat pe dentiști să ia o serie de măsuri de siguranță, iar Colegiul Medicilor a emis un ghid propriu cu zeci de recomandări, avertizând că orice nerespectare a protocolului atrage după sine un imens pericol de expunere și îmbolnăvire.

Statisticile efectuate recent cu privire la domeniul stomatologic din România ne arată o realitate ce nu poate fi contestată. În primele două luni ale anului, industria a cunoscut o creștere de 6% față de 2019, însă, în lunile de pandemie, piața s-a prăbușit.

Lucian Manea, supraintitulat “Medicul Vedetelor”, a acceptat să răspundă tuturor întrebărilor noastre, oferindu-ne, astfel, o imagine pragmatică a nivelului la care se află în acest moment industria stomatologică din Romania.

La numai 36 de ani, Lucian deține propria clinică și oferă servicii de implantologie orală, estetică dentară și chirurgie orală. Multe dintre clientele sale sunt vedete de renume, de a căror dantură se ocupă de mai bine de 10 ani. El și-a reluat recent activitatea, însă recunoaște faptul că lucrurile nu au intrat, încă, pe un făgaș normal: “Sunt cu aproape 50% mai puțini pacienți față de aceeași perioadă a anului trecut. Motivele sunt diverse: unora le este încă frică de coronavirus, alții au probleme financiare generate de pandemie. Culmea, am tratat extrem de puține urgențe medicale. Majoritatea lucrărilor au fost de estetică dentară, cu precădere fațete. Însă, nu mă plâng pentru că sunt cabinete care nu au mai putut redeschide după două luni de pandemie. Medicii au pus lacătul pe afacere, au declarat falimentul și s-au angajat la stat”, a declarat medicul, pentru Playtech.ro.

A mărit tariful cu 10% după pandemie!

După redeschiderea cabinetelor, mulți dintre medici au mărit tariful cu până la 50%, pentru a-și acoperi cheltuielile impuse de reglementările normative ale Guvernului, în contextul pndemiei de COVID 19. Acest lucru a fost considerat de mulți pacienți drept abuziv. “Medicul Vedetelor” aduce lămuriri legate și de acest aspect: “ Este normal ca prețurile să fie mărite. Desigur, 50% este foarte mult, totuși, însă fiecare face așa cum consideră.

Pentru a putea lucra în condiții maxime de siguranță, s-au achiziționat multe echipamente de protecție, de la combinezoane, la halate, măști, aparate de dezinfectat, termometre etc. Toate presupun costuri în plus, pe care trebuie să le amortizăm cumva. Eu am crescut prețurile cu 10%, adică am adăugat numai cheltuielile de care vă vorbeam mai sus, nimic altceva”, ne-a mai spus medicul Lucian Manea.