Cum poți să slăbești rapid! Dieta secretă a vedetelor din România s-a aflat acum

Jojo a decis că a venit timpul să dea jos câteva kilograme, astfel că a contactat-o pe prietena ei bună, Monica Anghel, iar acum urmează regimul ei alimentar. Vedeta a povestit câte mese mănâncă pe zi, dar şi din ce sunt copmuse acestea.

Cum să slăbești rapid! Aceasta este dieta secretă a vedetelor din România

Jojo a mărturisit fanilor săi virtuali că ţine un nou regim alimentar, fiind vorba despre dieta pe care a ținut-o și Monica Anghel, colega sa de la „Te cunosc de undeva”. Se știe, cântăreaţa a slăbit zeci de kilograme şi acum arată foarte bine.

Jojo ţine deja dieta hiposodată în care nu consumă deloc sare. O urmează de câteva zile,timp în care a consumat numai orez, apoi numai legume, apoi fructe. Jojo a povestit totul, pe larg, într-o postare pe Facebook.

Cum slăbește Jojo cu dieta Monicăi Anghel

„Pentru că ştiu că va place să va spun ce gătesc şi mai ales ce mănânc, azi va prezint prânzul meu: ficăţei şi salată de valeriana şi rucola. Am început recent să ţin şi eu dietă prietenei mele Monica Anghel , surioara mea, care m-a convins că pot să pierd mai simplu kilogramele dacă nu mănânc sare. Şi a avut dreptate! Azi sunt pe ficatiei! Vezi Moni ce cuminte sunt?

Adevărul este că dietă hiposodata funcţionează foarte bine! Eu una m-am convins că acele kilograme în plus de care mă tot chinui să scap de la naşterea Zorei, sunt de fapt retenţie de apă. Având in vedere că nu mi-am petrecut nicio zi fără sare până acum, nu a fost simplu, mai ales după primele şapte zile. Însă acum am început să mă obişnuiesc!

Ce a mâncat Jojo timp de nouă zile

Se pare că papilele noastre gustative chiar pot fi reinventate. Va mai povestesc după ceva vreme ce şi cum. Până acum am mâncat 3 zile orez, 3 zile legume, 3 zile fructe. Fără sare. Fără nimic altceva. Şi am început acum să mănânc proteine cu salată. Ce ziceţi? Va tentează? Pentru mai multe sfaturi puteţi intra pe profilul Monicăi, monikanghel. Ea ştie cel mai bine ce şi cum!„, a povestit Jojo.