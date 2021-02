EXCLUSIV Scandal monstru pe banii Denisei Manelista. Ce se întâmplă acum, la 3 ani de la moartea ei

Au trecut trei ani de când solista Denisa Răducu a pierdut lupta cu o boală necruțătoare, cancer la ficat. În urma ei au rămas însă multe lucruri încurcate, părinții Denisei ajungând să se judece cu Florin Pește, fostul impresar al regretatei artiste, pe motiv, susțin aceștia, că acesta s-ar fi folosit de drepturile de autor. Emilian Răducu, tatăl Denisei, este disperat: ”Luna trecută a fost încă un termen de judecată, dar s-a amânat. Acuzații nu prezintă niciun document. Tot ce s-a întâmplat până acum, cu banii, este ilegal”, ne-a spus acesta, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Denisa Răducu sau Denisa Manelista, cum i se mai spunea, a încetat din viață pe 23 iulie 2017, după o luptă nedreaptă cu o boală necruțătoare, cancer la ficat. Artista a muncit de mică, așa că, până la vârsta de 27 de ani, a reușit să strângă, din concerte, o mică avere.

Tânăra a strâns un apartament în București, un bolid de lux, și un teren în satul natal, Ștefănești. Aici începuse construcția unei căsuțe. Tânăra mai avea venituri și drepturile de autor, bani pe care acum se ceartă întreaga familie. Părinții Denisei Răducu îi acuză pe fostul impresar, Florin Pește, care de altfel este și unchiul Denisei, că i-ar fi vândut drepturile de autor ca să își cumpere o mașină de lux.

Bărbatul îndoliat ne-a mai povestit și despre celelalte bunuri rămase, după decesul Denisei:

Tatăl Denisei Răducu regretă că nu a apucat să-și vadă fata la altar, alături de băiatul care i-a fost alături până în ultima clipă a vieții, un tânăr afacerist din Spania.

Îi este tare greu să creadă că prințesa lui, care este înmormântată în cimitirul din satul natal, nu mai este în viață.

”Pentru mine, fiica mea încă este vie, am poze și tablouri cu ea în casă. Denisa mea nu a murit”.

Florin Pește, care s-a ocupat de activitatea muzicală a Denisei, fiind însă și autorul unor piese interpretate de solistă, s-a apărat, în urmă cu trei ani, pe contul său de Facebook:

”Cred că e momentul să lămuresc o problemă, pentru că văd mulți oameni care se tăvălesc în chinuri (au început chiar să blesteme) că eu, chipurile, am vândut melodiile Denisei. Păi, dacă am vândut înseamnă că dețineam drepturile pentru ele, altfel trebuie să fiu acuzat pentru furt, care e mult mai grav.

Din 2003 până în 2006 am avut o casă de producție HitStudio, care deținea drepturile pentru 356 de melodii, cu mulți soliști, printre care și 16 melodii ( 16 nu e egal cu 400 ) cu Denisa. ( Atenție, pe acele melodii cântam și eu și Mr. Juve și Susanu!). Toate melodiile sunt compuse și orchestrate de mine de Mr. Juve Susanu Genove Adi Mihu și Robert.

În 2013 am decis să renunț la muzică și cu această ocazie să cesionez toate drepturile către o altă casă de producție. Denisa și impresarul ei Liviu știau despre tranzacție și nu au avut nimic de obiectat pentru că știau cum stau lucrurile și cine deține drepturile pentru acele piese. Eu am stat de vorbă cu familia ei și le-am explicat că cel mai bine e să ne întâlnim în instanță și atunci vedem cine are dreptate.

Nu să mergem pe la televiziuni să spunem minciuni și să șantajăm emoțional că poate-poate o să cedeze și încasăm și noi ceva. Denisa deține doar drepturi de interpretare, nu drepturi de autor. Drepturile materiale de interpretare sau execuție la o piesă le pot obține de la Credidam, dar sunt prea puțini bani pentru ei și vor și de pe Youtube”.