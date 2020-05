EXCLUSIV. Planul diabolic pus la cale de Iulia Albu pentru a se răzbuna pe Mihai Albu. Și actualul iubit e implicat

Scandalurile dintre Mihai și Iulia Albu durează de mai bine de șapte ani și par să nu se mai termine. Recent, fashion editorul și-a amenințat fostul soț că se va recăsători și că viitorul soț se va numi tot….Albu.

Iulia Albu vrea să se răzbune pe Mihai Albu. Șapte ani de scandaluri între cei doi

S-au iubit, s-au căsătorit și au împreună o fiică superbă, Mikaela, în vârstă de 11 ani. În 2012 au divorțat pe cale amiabilă, iar cei doi păreau că vor rămâne în relații bune și că își vor crește copilul în liniște. Însă, nu mult a durat până când Mihai și Iulia Albu au început să se certe, ea fiind cea care aruncă mereu cuvinte dure și acuze nefondate. Timp de aproape opt ani, Mihai a trebuit să suporte multe umilințe pentru ca Iulia să îi permită să își vadă fiica și să participe la educația ei. Ultima umilință a avut loc chiar săptămâna trecută, atunci când designerul de pantofi ne-a mărturisit, în exclusivitate, că nu a mai văzut-o pe Mika de două luni și că se topește de dorul ei. În replică, Iulia Albu a postat pe conturile de socializare un mesaj de-a dreptul halucinant.

“Nu mai luați ca adevăr absolut elucubrațiile unui ipocrit. Efectiv ne rugăm de el să își viziteze copilul, iar el refuză spunând că ne batem joc de el și că nu are timp. El vrea să o vadă doar la el acasă, unde fata stă câte opt ore pe tabletă. În această perioadă de pandemie nu m-a întrebat niciodată dacă Mika are nevoie de ceva. Și nici înainte. Se mândrește cu faptul că este tată de weekend și că își vede copilul la două săptămâni, dar așa a dorit el. Eu nu am nimic cu el, iar această hărțuire mediatică trebuie să înceteze. Mă voi lupta ca o leoaică pentru drepturile copilului meu”, spunea Iulia Albu.

Vrea ca fostul soț să poarte numele de familie al fostului!

Impact.ro a aflat faptul că, de curând, a avut loc un episod șocant între ea și fostul soț. Astfel, designerul i-a reproșat Iuliei faptul că face de râs numele de Albu, iar reacția acesteia a fost una șocantă. “I-a spus lui Mihai că are de gând să se mărite cu actualul iubit și că acesta va lua numele ei. Adică pe acel bărbat îl va chema tot Albu. Mihai a consultat un avocat pentru a afla dacă poate face demersuri legale pentru a împiedica acest lucru. Din păcate, este imposibil. Dacă Iulia dorește, viitorul soț poate prelua acest nume”, ne-au mărturisit surse de încredere din anturajul celor doi.

În urmă cu câteva luni, Mihai Albu a mers acasă la fosta soție pentru a-și lua fiica, conform deciziei judecătorești, numai că aceasta nu a vrut ca Mika să meargă la tatăl ei. Ajuns în pragul disperării, designerul a apelat la ajutorul poliției pentru respectarea ordinelor date de către instanță. În cele din urmă, fashion designer-ul nu a avut ce face și a trebuit să permită ca fiica lor să petreacă weekendul alături de tatăl ei.